本拠地メッツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地メッツ戦に先発登板する。指名打者としてはスタメンに入らず、ドジャース移籍後は初の投手専念となる。試合開始の約4時間前にスタメンが発表されると、ファンから驚きの声が上がっている。

大谷の定位置となっていた「1番」には右翼手のタッカーが入り、指名打者はラッシングが務める。米地元紙「カリフォルニア・ポスト」のジャック・ハリス記者のXによると、大谷が投手専念で先発するのはエンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）以来、約5年ぶり。二刀流選手が投手として降板後もDHに残ることができるいわゆる“大谷ルール”が適用されてからは初めてだ。

試合開始の約4時間前となる午前7時過ぎにドジャース公式Xがスタメンを発表すると、日本のファンからは「あれ？投手のみ？」「大谷がDHじゃないだと！？？？ 投手専念でサイヤング狙う気かよ」「おお投手専念か！」「お、大谷さんが投手だけ…マジか」「大谷がDHを外れた…！」「まさかの今日は投手1本」と驚きの声が上がっている。



（THE ANSWER編集部）