【山粼武司 これが俺の生きる道】#81

【前回を読む】「実績見たら当然だよな？」背番号7を“横取り”しても辻竜太郎に悪いとすら思わなかった

2005年に新規参入した新球団「楽天ゴールデンイーグルス」で再スタートを切った。春のキャンプは沖縄の久米島。袖を通したクリムゾンレッドの7番は、オリックス時代のチームメートだった竜太郎から半ば強引に譲ってもらった。

入団前、田尾安志監督は「キャンプ初日には体重2ケタで来いよ」と言っていたらしいが、まったく覚えていない。オープン戦の頃には86キロだったから、きっと約束を守ったのだろう。

キャンプ初日の全体練習を終えた後、「まだ俺はいけるかもしれない」と思った。

オリックスで限界を感じ、一度は引退を決意した俺がなぜそう思ったか。集まった選手たちのレベルが低かったのだ。

プロ野球再編による分配ドラフト（※）で、主力選手の多くはオリックスへ入団した。「俺にも生きる道があるかもしれない」と希望の光がともった。

バリバリのレギュラーを張るのは難しくても、一軍で試合に出ることができるかもしれない。“寄せ集め”の集団を見渡して、失った自信を取り戻した感覚があった。

そう意気込んだのとは裏腹に、田尾監督は俺にこう言った。

「武司、代打の切り札として期待しているぞ。頑張ってくれよ」

え〜、俺はスタメンを目指しているのに。出はなをくじかれてしまったけど、これまでのように怒りを覚えることはなかった。

「期待されていないのは分かっている。代打で結果を出してスタメンを勝ち取ろう」

素直にそう思えた。

ヘタに実力があったら、ああでもない、こうでもないとまた文句を言っていたかもしれない。でも、この時は一度は引退を決意した身。「どうせ打てないんだから……」と開き直っていたせいか、不思議と腹が立たなかった。

田尾監督から打撃フォームについて“ダメ出し”されたときもそう。田尾さんは爽やかにキツイことを言う。打撃練習中、ニコニコしながら近づいてきて「武司〜、そんなんじゃ絶対に打てないぞ〜」と言ってくるのだ。

04年、日本シリーズのラジオ解説でナゴヤドームに行き、田尾監督と遭遇したときも「今のままじゃ打てないよ」とさらっと言われた。少し前の自分だったら、「何！？」とブチギレていただろう。でも、そうはならなかった。妙にすんなりと田尾監督の助言を受け入れることができた。

それまでの俺のフォームは「前さばき」。詰まりたくないという意識が強かった。その正反対のことをやるよう言われた。

「ボールを迎えに行っちゃダメだ。体を前に出すんじゃない。ボールを来させる。来たところでさばくんだ」

今までとまったく正反対の打ち方だから、当然、うまくいかない。全然コツが掴めず、ずいぶんと苦労した。そんなとき、田尾監督から「テスト」を課された。

※分配ドラフト プロ野球再編により「オリックスブルーウェーブ」と「近鉄バファローズ」が「オリックスバファローズ」（以下オリックス）に合併。まずオリックスが旧2チームから25人をプロテクトし、それ以外の選手20人を楽天が選択。それ以降は、オリックスと楽天が交互に選手を20人ずつ選択する形がとられた。

（山粼武司／元プロ野球選手）