ルシードエルとBTS JinのPOPUP開催♡限定特典＆キャンペーン情報

ファン必見のスペシャルイベントが登場♡ルシードエルとBTS JinのコラボPOPUP SHOPが、渋谷と難波で期間限定開催されます。限定ビジュアルや特典に加え、人気ヘアケアアイテムも勢ぞろい。さらに豪華グッズが当たるキャンペーンも同時スタート。この機会に特別な体験を楽しんでみてください♪

POPUP SHOPの見どころ♡

会場はHMV&BOOKS SHIBUYA（4月23日～5月4日）とHMV&BOOKS NAMBA（4月24日～5月4日）。

店内には今回のために制作されたBTS Jinの大型ビジュアルパネルを設置。ここでしか見られない特別な空間が広がり、ファンにはたまらないスポットとなっています。

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人気ヘアケア商品が集結♡

販売されるのは「アルガンリッチオイルシリーズ」や「アールイーシリーズ」など。ヘアオイルやシャンプー、トリートメントなど幅広く展開し、日常のヘアケアをサポートします。

※1DAYトライアル各種はお取り扱いがございませんのでご了承ください。

特典＆キャンペーン♡

SNSフォローでシャンプー＆トリートメントのトライアルをプレゼント。さらにレシート応募キャンペーンでは、ポストカードブックやカード型ミラー、ヘアバンドなど豪華グッズが当たります。

応募期間は2026年4月23日～6月21日までです。

特別な体験を楽しもう

ルシードエルとBTS Jinのコラボイベントは、ショッピングと体験が一度に楽しめる特別な機会♡限定ビジュアルや特典など、ここでしか味わえない魅力が詰まっています。

気になる方はぜひ足を運んで、特別なひとときを体験してみてください♪