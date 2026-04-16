アメリカ中央軍、イラン「海上封鎖」の映像公開　突破なら武力行使と警告

アメリカ中央軍は、イランの港湾に出入りする船舶を対象とした「海上封鎖」に伴う周辺海域の警戒の様子を公開しました。

アメリカ中央軍は「アメリカは、沿岸地域にあるイランの港に対する正式な封鎖を発表した。すべての船舶は直ちに引き返し、イランへの航行を中止するよう勧告する」とコメントしました。

アメリカ中央軍は15日、13日に開始した「海上封鎖」に伴う周辺海域の警戒活動の映像を公開しました。

この中で中央軍は周辺を航行するすべての船舶に対し、イランの港湾への出入りの中止を呼びかけるとともに、封鎖を突破しようとした場合には、「拿捕や立ち入り、さらには武力行使に踏み切る可能性がある」と警告しています。

また中央軍は15日、イラン船籍の貨物船1隻が14日に海上封鎖の突破を試みたものの、アメリカ軍のミサイル駆逐艦がこれを阻止し、イランに引き返させたと発表しました。

これまでに10隻の船舶がアメリカ軍の指示に従いイランの港湾などに引き返し、封鎖を突破した船は確認されていないとしています。

中央軍によりますと、封鎖措置には1万人以上の兵士と十数隻の艦艇などが投入されているということです。