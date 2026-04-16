決め手は「明確かつ単純」

クルマを運転しているとき、斜めに接続する脇道から幹線道路へ出る場面で、ウインカーを左右どちらに出すべきか迷った経験はないでしょうか。



実は、この判断には明確な基準があるのです。どういうことなのでしょうか。

その判断軸となるのが、自車の動作が「合流」にあたるのか、それとも「左折」にあたるのか、という点です。

【画像】「えっ…！」これが「ウインカーに迷ったときの判断方法」です（28枚）

例えば、高速道路のサービスエリア（SA）やパーキングエリア（PA）の出口、あるいはインターチェンジ（IC）から本線へ入る場合は「合流」です。

側道からバイパス本線へ入る場合も同様です。この場合、「本線と同じ方向へ進みながら進路を変える」という動作になるため、ウインカーは右に出すのが正しい対応となります。

加速車線が存在し、本線側の車線がその地点だけ点線になっているケースも同じです。こちらも進路変更の動作にあたるため、合図は右に出して合流します。

一方で、停止線が引かれていたり、信号機が設置されていたりする場合は、道路の形状が斜めであっても「交差点」として扱われます。

この場合の動作は交差点における「左折」となるため、合図は左に出す必要があります。

このように判断に迷う斜め接続道路の付近にある交番で、警察官に確認したところ、次のような説明がありました。

「大通りに合流するような形の道路で合図をどちらに出せばいいか迷ったときには、停止線があるかどうかを確認してください。

停止線があれば交差点なので左に、停止線がなく車線が点線であれば合流になるので右に合図します。

左に合図を出すと合流先の道路を走行するクルマからは合図が見えないと不安になるかもしれませんが、停止線がある場合は左に出してください」

つまり、「停止線の有無」を確認することが、合図の方向を正しく判断するための実務的な手がかりとなります。

斜め接続道路でウインカーの出し方に迷いが生じる背景には、主道路を走行するクルマから合図が見えるかどうか、という視点があります。

垂直に交わる一般的な交差点とは異なり、クルマ同士が似た向きになることで、左に合図を出しても本線を走行するクルマには見えないのではないかと感じやすいのです。

しかし、ウインカーは合流先のクルマだけに向けて出すものではありません。後続車を含む周囲の交通全体に対して、自車がこれから行う動作を示すためのものです。

誤った方向に合図を出すと、後続車や合流先を走行するドライバーを混乱させる可能性があります。

道路の形状に惑わされず、停止線や点線の有無をその場で確認し、正しい合図を出すことが安全運転の基本となります。