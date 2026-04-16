一流シェフの味 誰でも再現！？ “調理ロボット”で飲食業界の課題解決に挑む
4月11日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】一流シェフの味 誰でも再現!？ “調理ロボット”で飲食業界の課題解決に挑む
飲食店を襲う深刻な人手不足。2025年の飲食店の倒産件数は、過去最多の900件に上った。
そんな状況を救おうと立ち上がったのが、テックマジックの白木裕士社長。開発するのは、人間に代わって自動で料理をつくる「調理ロボット」だ。一流料理人の技を学習した炒め物を得意とするロボットをはじめ、パスタやサラダを作れるロボットなど、その種類は多岐にわたる。
さらに、調理だけでなく工場の作業を自動化するロボットも開発中。食にまつわる様々な業務効率の改善に向け奮闘する開拓者に、作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：テックマジック 白木 裕士 社長
ナレーター：谷田歩（俳優）
4月18日（土）は、「自動運転トラックで物流革命」を放送。
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【動画】一流シェフの味 誰でも再現!？ “調理ロボット”で飲食業界の課題解決に挑む
飲食店を襲う深刻な人手不足。2025年の飲食店の倒産件数は、過去最多の900件に上った。
そんな状況を救おうと立ち上がったのが、テックマジックの白木裕士社長。開発するのは、人間に代わって自動で料理をつくる「調理ロボット」だ。一流料理人の技を学習した炒め物を得意とするロボットをはじめ、パスタやサラダを作れるロボットなど、その種類は多岐にわたる。
さらに、調理だけでなく工場の作業を自動化するロボットも開発中。食にまつわる様々な業務効率の改善に向け奮闘する開拓者に、作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：テックマジック 白木 裕士 社長
ナレーター：谷田歩（俳優）
4月18日（土）は、「自動運転トラックで物流革命」を放送。