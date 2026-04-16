「名役者」高橋一生主演『リボーン』出演芸人に反響「あちこち出てるな」「大体悪いやつw」【ネタバレあり】
俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（毎週火曜 後9：00）の初回拡大SPがきょう14日に放送された。物語序盤から登場した芸人に反響が寄せられた。以下、ネタバレを含みます。
【写真】高橋一生のライバルを演じた人気芸人
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
第1話では、新興IT企業「NEOXIS」の社長・根尾光誠（高橋一生）が、「FOR THE PEOPLE」という理念のもと始めた福祉ネット事業の成功を足がかりに、そのビジネス手腕で数々の事業展開を進めていくところから始まる。起業からわずか７年で都内一等地に自社ビルを保有し、その勢いはとどまることを知らず、ついに銀行を買収するまでに。躍進し続ける光誠に、起業当初から目をかけてきた東郷ファンド代表・東郷義隆（市村正親）もますますの期待を寄せる。
一方で、当初の“人のため”という思いからかけ離れ、いつしかIT業界の頂点に君臨するという野望に突き進むようになった光誠は、友野達樹（鈴鹿央士）たち創業メンバーにも無理難題を次々と課し、友野たちは緊張感の中で日々奔走。そんな中、広大な土地を探していた光誠が下町の寂れたあかり商店街に狙いを定め推し進めていた。
そんな中、根尾のライバル会社である蒼萬の社長・一萬田仁志役として、お笑いトリオ・我が家の坪倉由幸が登場。根尾とバチバチの舌戦を繰り広げていた。坪倉の出演にSNSでは「坪倉さんもいるの」「名役者ですな」「あちこち出てるな」「社長役坪倉さん、大体悪いやつw」「嫌なビジネスマンと言えば坪倉さんw」「坪倉さんってばこういう役ぴったり」などの反響が寄せられた。
【写真】高橋一生のライバルを演じた人気芸人
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
一方で、当初の“人のため”という思いからかけ離れ、いつしかIT業界の頂点に君臨するという野望に突き進むようになった光誠は、友野達樹（鈴鹿央士）たち創業メンバーにも無理難題を次々と課し、友野たちは緊張感の中で日々奔走。そんな中、広大な土地を探していた光誠が下町の寂れたあかり商店街に狙いを定め推し進めていた。
そんな中、根尾のライバル会社である蒼萬の社長・一萬田仁志役として、お笑いトリオ・我が家の坪倉由幸が登場。根尾とバチバチの舌戦を繰り広げていた。坪倉の出演にSNSでは「坪倉さんもいるの」「名役者ですな」「あちこち出てるな」「社長役坪倉さん、大体悪いやつw」「嫌なビジネスマンと言えば坪倉さんw」「坪倉さんってばこういう役ぴったり」などの反響が寄せられた。