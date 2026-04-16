窪塚洋介、親子3人で桜を満喫 妻・PINKYが花見ショット公開「今年も大切な人達と美しい桜を見ることができて幸せ」
俳優の窪塚洋介（46）の妻でインフルエンサーのPINKY（42／本名：窪塚優香）が13日、自身のインスタグラムを更新。親子3人で満開の桜を楽しむ様子を公開した。
【写真】満開の桜の下、窪塚洋介＆PINKY＆長女の親子3ショット公開
公開された写真には、青空と桜をバックにした親子3人の花見ショットのほか、淡いピンク色の花を咲かせた桜の接写、室内に飾られた大きな桜の木の前でPINKYが長女（8）と寄り添う姿などが収められている。
PINKYは「今年も大切な人達と美しい桜を見ることができて幸せ」と心境をつづり、「そんな桜が舞い散る季節に心に残った『さよなら』の風景がありました」とも記している。
洋介とPINKYは2015年12月に結婚し、17年6月に第1子長女が誕生。長男で俳優の窪塚愛流（22）は洋介の前妻が出産しており、12年に離婚している。
【写真】満開の桜の下、窪塚洋介＆PINKY＆長女の親子3ショット公開
公開された写真には、青空と桜をバックにした親子3人の花見ショットのほか、淡いピンク色の花を咲かせた桜の接写、室内に飾られた大きな桜の木の前でPINKYが長女（8）と寄り添う姿などが収められている。
PINKYは「今年も大切な人達と美しい桜を見ることができて幸せ」と心境をつづり、「そんな桜が舞い散る季節に心に残った『さよなら』の風景がありました」とも記している。
洋介とPINKYは2015年12月に結婚し、17年6月に第1子長女が誕生。長男で俳優の窪塚愛流（22）は洋介の前妻が出産しており、12年に離婚している。