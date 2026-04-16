元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が同期コンサートの様子をアップした。

１６日までに更新した自身のインスタグラムに「ＡＫＢ３期生でコンサートをやらせていただきました！！！」と報告。続けて「出会って２０年の大好きな同期たちです！！」と記した。さらに「同期でいっぱい劇場に立ったし、レッスンもしたし嬉しいことも楽しいことも大変なことも全てをみんなで共有してきました。」と振り返り、「一緒にステージに立てたみんなも立っていないみんなもこれからもずーっと３期生、大切な同期です！」とつづった。最後は「３期生、チームＢを好きでいてくれる皆さん。本当にありがとうございます！！ 来年もステージでみんなに会えたらいいな」と感謝の言葉をつづり締めた。柏木は同期との集合写真やピンショットなどをアップした。

この投稿に「同期メンバーは仲間であり、戦友であり、親友でもある ３期生デビュー１９周年記念ライブ大成功 ３期生２０周年ライブをしますね ゆきりんも３期生も最高すぎる」「同期の絆は永遠ですよ また開催して頂けたら嬉しい限りです」「３期生ＬＩＶＥお疲れさま〜エモ過ぎる また３期生ＬＩＶＥしてね」などのコメントが寄せられている。