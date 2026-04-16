本日の予定【経済指標】
【豪州】
雇用統計（3月）10:30
予想 1.9万人 前回 4.89万人（雇用者数)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 N/A 前回 -3.05万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 7.94万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)
【中国】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）11:00
予想 4.7% 前回 4.5%（前年比)
予想 1.4% 前回 1.2%（前期比)
小売売上高（3月）11:00
予想 2.4% 前回 （前年比)
予想 N/A 前回 2.8%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（3月）11:00
予想 5.3% 前回 （前年比)
予想 N/A 前回 6.3%（年初来・前年比)
【英国】
鉱工業生産指数（2月）15:00
予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)
予想 -1.1% 前回 0.4%（前年比)
製造業生産高（2月）15:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 -0.2% 前回 1.3%（前年比)
貿易収支（2月）15:00
予想 -204.0億ポンド 前回 -144.49億ポンド（商品貿易収支)
予想 -22.0億ポンド 前回 39.22億ポンド（貿易収支)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（3月）18:00
予想 2.5% 前回 2.5%（前年比)
予想 2.3% 前回 2.3%（コア・前年比)
【米国】
フィラデルフィア連銀景況指数（4月）21:30
予想 11.0 前回 18.1（フィラデルフィア連銀景況指数)
新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）21:30
予想 N/A 前回 21.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）
予想 N/A 前回 179.4万件（継続受給者数)
鉱工業生産指数（3月）22:15
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 76.3% 前回 76.3%（設備稼働率)
※予定は変更することがあります
雇用統計（3月）10:30
予想 1.9万人 前回 4.89万人（雇用者数)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 N/A 前回 -3.05万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 7.94万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)
【中国】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）11:00
予想 4.7% 前回 4.5%（前年比)
予想 1.4% 前回 1.2%（前期比)
小売売上高（3月）11:00
予想 2.4% 前回 （前年比)
予想 N/A 前回 2.8%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（3月）11:00
予想 5.3% 前回 （前年比)
予想 N/A 前回 6.3%（年初来・前年比)
【英国】
鉱工業生産指数（2月）15:00
予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)
予想 -1.1% 前回 0.4%（前年比)
製造業生産高（2月）15:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 -0.2% 前回 1.3%（前年比)
貿易収支（2月）15:00
予想 -204.0億ポンド 前回 -144.49億ポンド（商品貿易収支)
予想 -22.0億ポンド 前回 39.22億ポンド（貿易収支)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（3月）18:00
予想 2.5% 前回 2.5%（前年比)
予想 2.3% 前回 2.3%（コア・前年比)
【米国】
フィラデルフィア連銀景況指数（4月）21:30
予想 11.0 前回 18.1（フィラデルフィア連銀景況指数)
新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）21:30
予想 N/A 前回 21.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）
予想 N/A 前回 179.4万件（継続受給者数)
鉱工業生産指数（3月）22:15
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 76.3% 前回 76.3%（設備稼働率)
※予定は変更することがあります