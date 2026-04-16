【豪州】
雇用統計（3月）10:30
予想　1.9万人　前回　4.89万人（雇用者数)
予想　4.3%　前回　4.3%（失業率)
予想　N/A　前回　-3.05万人（正規雇用者数)
予想　N/A　前回　7.94万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)

【中国】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）11:00
予想　4.7%　前回　4.5%（前年比)　
予想　1.4%　前回　1.2%（前期比)

小売売上高（3月）11:00
予想　2.4%　前回　（前年比)
予想　N/A　前回　2.8%（年初来・前年比)

鉱工業生産指数（3月）11:00
予想　5.3%　前回　（前年比)
予想　N/A　前回　6.3%（年初来・前年比)

【英国】
鉱工業生産指数（2月）15:00　
予想　0.2%　前回　-0.1%（前月比)
予想　-1.1%　前回　0.4%（前年比)

製造業生産高（2月）15:00
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)　
予想　-0.2%　前回　1.3%（前年比)

貿易収支（2月）15:00
予想　-204.0億ポンド　前回　-144.49億ポンド（商品貿易収支)
予想　-22.0億ポンド　前回　39.22億ポンド（貿易収支)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（3月）18:00
予想　2.5%　前回　2.5%（前年比)　
予想　2.3%　前回　2.3%（コア・前年比)

【米国】
フィラデルフィア連銀景況指数（4月）21:30
予想　11.0　前回　18.1（フィラデルフィア連銀景況指数)

新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）21:30
予想　N/A　前回　21.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）
予想　N/A　前回　179.4万件（継続受給者数)

鉱工業生産指数（3月）22:15
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　76.3%　前回　76.3%（設備稼働率)

※予定は変更することがあります