本日の予定【発言・イベント】
10:00 豪消費者インフレ期待（4月）
20:30 ECB議事録（3月19日開催分）
21:30 カザークス・ラトビア中銀総裁、世界経済会議出席
21:35 ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可）
22:00 シュナーベルECB理事、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
23:35 ミランFRB理事、マクロ経済会議出席（質疑応答あり）
17日0:15 レーン・フィンランド中銀総裁、世界経済会議出席
0:40 テイラー英中銀委員、レーンECBチーフエコノミスト、世界経済会議出席
1:00 チュディン・スイス中銀理事、イベント講演
オーストリア中銀総裁、ブルガリア中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
ゲオルギエバIMF専務理事、ビルロワドガロー仏中銀総裁、世界経済会議出席
1:45 ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席
3:30 レーンECBチーフエコノミスト、マクロ経済会議出席
4:00 テイラー英中銀委員、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン）
IMF世銀春季会合（ワシントン、～18日）
米主要企業決算
アルコア、ネットフリックス、チャールズシュワブ
※予定は変更することがあります
20:30 ECB議事録（3月19日開催分）
21:30 カザークス・ラトビア中銀総裁、世界経済会議出席
21:35 ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答可）
22:00 シュナーベルECB理事、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
23:35 ミランFRB理事、マクロ経済会議出席（質疑応答あり）
17日0:15 レーン・フィンランド中銀総裁、世界経済会議出席
0:40 テイラー英中銀委員、レーンECBチーフエコノミスト、世界経済会議出席
1:00 チュディン・スイス中銀理事、イベント講演
オーストリア中銀総裁、ブルガリア中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
ゲオルギエバIMF専務理事、ビルロワドガロー仏中銀総裁、世界経済会議出席
1:45 ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席
3:30 レーンECBチーフエコノミスト、マクロ経済会議出席
4:00 テイラー英中銀委員、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）討論会出席
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン）
IMF世銀春季会合（ワシントン、～18日）
米主要企業決算
アルコア、ネットフリックス、チャールズシュワブ
※予定は変更することがあります