今回は、図々しすぎるママ友を夫が撃退したエピソードを紹介します。

毎日のように家に来るママ友に困り、夫に相談…

「息子と同じ幼稚園に通うKくんのママは、かなり図々しい人。『パートが急に入ったから、子どもを見てほしい』と言っては、頻繁にうちにKくんを連れてきて、面倒を見させようとします。ただ最初のうちは、息子もKくんと遊べてうれしそうだし、まぁいいかなと思っていたんです。

ただ、Kくんのママはそのうち毎日のようにうちにKくんを連れてくるようになりました。さすがに私も『もう連れてこないでほしい』と断りました。しかし、Kくんのママは相変わらずKくんを家に連れてきて……。

そこで夫に相談しましたが、夫は『口で言って分からないなら、書面で示すしかないよな』と言い、Kくんを預かった日数分の保育料と食費の請求書を作ったんです。後日、夫からKくんのママに請求書を渡し、『迷惑料も払ってもらえます？』と伝えたところ、Kくんのママは『お金なんて払わないわよ！』と怒って帰っていきました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年4月）

▽ ただこの女性も夫も、本気でお金を請求するつもりはなく、もうKくんを預けにこなくなればそれでいいと思っていたようです。結局、その後Kくんのママが家に来ることはなくなったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。