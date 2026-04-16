志田未来、大好きなFRUITS ZIPPERと念願の初共演！感極まって涙が止まらずハプニングも

この春、平日深夜のバラエティゾーン『バラバラ大作戦』を飛び出し、毎週木曜深夜1：25〜の枠に昇格した『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』。

本日4月16日（木）放送の同番組では、俳優・志田未来がスペシャルゲストとして登場する。

FRUITS ZIPPERの熱烈なファンである志田が、念願の初共演に感極まって涙する場面も。

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幼少期から子役として活躍し、現在放送中のドラマ『エラー』でも主演を務めている志田。

実は界隈でも有名なFRUITS ZIPPERの大ファンで、「この番組に出演させていただくのが夢でした！」と語るほど出演を熱望。

収録では大好きなFRUITS ZIPPERとの念願の共演に涙があふれてしまい、ゲストMCの相席スタート・山添寛に「今日はゲストの方に来ていただいています！ ご登場ください、どうぞ〜」とスタジオに呼びこまれたものの涙が止まらず、いちどセット裏に戻ってしまうハプニングが。

そして、そんな志田のうれし涙を見た真中まなまで瞳をうるませる展開に。

志田はライブ会場でゲットした貴重なサインボールをはじめとする私物のグッズも大量持参。

あふれんばかりのFRUITS ZIPPER愛をアピールし、山添はもちろんメンバーも驚がくする。

◆苦手な料理を食べているのは誰？

志田をゲストに迎えた今回、FRUITS ZIPPERのメンバーが挑むのは、演技力が試される心理ゲーム「志田未来を演技でだませ！ 行きつけグルメウルフ」。

メンバーが実際にプライベートで通っている店やデリバリーを頼んでいるお気に入りグルメが登場。順番にプレゼンと食リポをするが、その中には苦手な食材が入った料理を大好きだと偽って食べている“ウルフ”がひとり紛れ込んでいて…。

志田はそのウルフを見破るべく推理していくが、2回連続で見破ることができたら、ごほうびとしてFRUITS ZIPPERに何でも願いをかなえてもらえることに。

ところが、大ファンの志田はメンバーの好みを知りすぎており、予想を超える事態がぼっ発。はたしてメンバーは、志田をだますことができるのか？

◆志田未来が初共演の喜び激白！

収録を終えた志田は、「まだフワフワしています」と、初共演が夢見心地だったことを告白。

「いつも見ていた番組に自分が参加するなんて…そしてこんなに長い時間、FRUITS ZIPPERのみなさんと一緒にいられることがうれしくて…収録が始まる前から喜びで思わず涙が出てしまいました。感情が高ぶりましたね」と興奮冷めやらぬ様子で喜びを明かした。

さらに、メンバーに伝えたいメッセージを聞かれると、「これからもずーっと応援していくので、身体に気をつけて頑張ってください。この番組も大好きで毎週拝見しているので、いろいろな企画にチャレンジして私たちファンを楽しませてください！」と熱いエールを送っていた。

志田は翌週、4月23日（木）にもゲスト出演する。

◆志田未来 コメント（全文）

――ゲスト出演した感想を教えてください！

この番組に出演させていただくのがひとつの夢だったので、念願かなってとてもうれしいです！（収録が終わっても）まだフワフワしています。番組でのFRUITS ZIPPERのみなさんは、ファンとしてステージやテレビで拝見しているお姿とまったく変わりません！ 素敵なみなさんだなって、改めて思いました。

――涙されていましたが、メンバーと対面した瞬間、どんなお気持ちでしたか？

いつも見ていた番組に自分が参加するなんて…そしてこんなに長い時間、FRUITS ZIPPERのみなさんと一緒にいられることがうれしくて…収録が始まる前から喜びすぎて思わず涙が出てしまいました。感情が高ぶりましたね。ドラマの現場でこんなに感情が高ぶることはあまりないので、ドラマのスタッフさんにこの姿を見られたのが恥ずかしいなという思いもあります（笑）。

――メンバーへのメッセージをお願いいたします！

これからもずーっと応援していくので、身体に気をつけて頑張ってください。この番組も大好きで毎週拝見しているので、いろいろな企画にチャレンジして私たちファンを楽しませてください！