アーセナルがCLベスト4進出決定!!守田先発のスポルティング退け、2シーズン連続のセミファイナルへ
[4.15 欧州CL準々決勝第2戦 アーセナル 0-0 スポルティング]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は15日、準々決勝第2戦2日目を開催。アーセナル(イングランド)とスポルティング(ポルトガル)の対戦は0-0のスコアレスドローで終了。2戦合計1-0でアーセナルが2シーズン連続のベスト4入りを決めた。MF守田英正は後半32分までプレーし、攻守で存在感を示した。
前半から両チーム激しいプレスをかけ、第2戦らしいオープンな展開が続く。アーセナルがボールを保持する時間帯が多いが、スポルティングもカウンターで何度かチャンスを作り、どちらのペースとも言い難いファーストハーフ。
前半40分まで両チーム枠内シュートがゼロで試合は進むも前半43分。スポルティングにチャンスが訪れる。右サイドのMFジョニー・カタモから裏一本。FWルイス・スアレスが抜け出し、ボールキープ。MFフランシスコ・トリンコンに落とすと左に展開し、上がってきた左サイドバックのDFマキシリアノ・アラウホがファーサイドへクロス。走り込んだのはこの攻撃の起点となったカタモ。左足でダイレクトボレーもシュートはポストに阻まれる。
そのまま0-0で後半に入り、後半12分のアーセナル。相手陣内でMFマルティン・スビメンディが回収したボールをMFノニ・マドゥエケが右サイドでドリブル開始。ピッチを横断し、左サイドまでカットインしてシュート。これは惜しくもサイドネット。
両者決定機がないまま試合はアディショナルタイムに突入。後半45+4分のラストプレー、ロングスローのこぼれ球をMFジョアン・シモエスがミドルシュート。サイドネットをかすめ、試合はそのまま0-0で終了。2戦合計1-0でアーセナルが2シーズン連続のセミファイナル進出を決めた。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は15日、準々決勝第2戦2日目を開催。アーセナル(イングランド)とスポルティング(ポルトガル)の対戦は0-0のスコアレスドローで終了。2戦合計1-0でアーセナルが2シーズン連続のベスト4入りを決めた。MF守田英正は後半32分までプレーし、攻守で存在感を示した。
前半から両チーム激しいプレスをかけ、第2戦らしいオープンな展開が続く。アーセナルがボールを保持する時間帯が多いが、スポルティングもカウンターで何度かチャンスを作り、どちらのペースとも言い難いファーストハーフ。
そのまま0-0で後半に入り、後半12分のアーセナル。相手陣内でMFマルティン・スビメンディが回収したボールをMFノニ・マドゥエケが右サイドでドリブル開始。ピッチを横断し、左サイドまでカットインしてシュート。これは惜しくもサイドネット。
両者決定機がないまま試合はアディショナルタイムに突入。後半45+4分のラストプレー、ロングスローのこぼれ球をMFジョアン・シモエスがミドルシュート。サイドネットをかすめ、試合はそのまま0-0で終了。2戦合計1-0でアーセナルが2シーズン連続のセミファイナル進出を決めた。