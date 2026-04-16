CL準々決勝の激闘はバイエルンに軍配!! 互いに点を取り合った第2戦、R・マドリー退場者発生後の終盤2発で4強入り
[4.15 欧州CL準々決勝第2戦 バイエルン 4-3 R・マドリー]
バイエルンは15日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦でレアル・マドリーと対戦し、4-3で勝利して2戦合計6-4として準決勝進出を果たした。DF伊藤洋輝はベンチ入りも出番なし。準決勝では前回王者・パリSGと対戦する。
1点ビハインドで敵地に乗り込んだR・マドリーだが、開始35秒で振り出しに戻した。GKマヌエル・ノイアーがペナルティエリア外から右サイドへ蹴ったグラウンダーパスにMFアルダ・ギュレルが反応。インターセプトしてダイレクトで左足シュートを放つと、ロングシュートが直接ゴールに吸い込まれて2戦合計2-2とした。
まさかの出だしになったバイエルンだが前半6分、MFヨシュア・キミッヒからの左CKをMFアレクサンダル・パブロビッチが合わせて勝ち越しに成功した。続く同27分には気味っ日がペナルティエリア右から左足一閃。これはGKアンドリー・ルニンの好セーブに遭ってリードを広げるには至らなかった。
するとR・マドリーは前半29分、ペナルティアーク手前中央右寄りからのFKを獲得。ギュレルがゴール右上隅に蹴ったボールはGKに触れられながらもゴールに吸い込まれ、再びタイスコアとした。だがバイエルンは同38分、DFダヨ・ウパメカノが敵陣中盤でボールを受けて前進してペナルティエリア左にパスを送ると、FWハリー・ケインがゴール右に流し込んで再び前に出た。
それでもR・マドリーは前半42分、FWビニシウス・ジュニオールが左サイドから中に持ち運んで中央へスルーパスを送る。走り込んだFWキリアン・ムバッペが冷静にゴールネットを揺らして同点。ムバッペは今大会15点目になり、1大会の得点記録で歴代3位タイになった。
点を取り合った前半は2戦合計4-4で終了。逆転を狙うR・マドリーは後半10分、ムバッペがDFトレント・アレクサンダー・アーノルドからのライナー性のピンポイントクロスをフリーで合わせたがGKノイアーに防がれた。対するバイエルンは同32分、MFマイケル・オリーズが右から斜め後方へカットインして左足を振ったが枠の左に外れた。
後半はスコアが動かないなかで41分、MFエドゥアルド・カマビンガが敵陣でファウルをすると笛が鳴った後にドリブルし、さらにはボールを手で拾い上げてバイエルンのリスタートを阻止。これが遅延行為と判断されて2枚目の警告を受け、R・マドリーが10人になった。
数的優位になったバイエルンが有利な状況をものにした。後半44分、MFルイス・ディアスがペナルティエリア右でボールを受けてMFジャマル・ムシアラにパス。ムシアラの落としを再びディアスが収めるとエリア手前右からゴール右に流し込んで勝ち越した。
さらに後半アディショナルタイム、バイエルンがオリーズのゴールでリードを広げて勝負あり。バイエルンが2大会ぶりの4強入りを果たした一方、R・マドリーは2大会連続の準々決勝敗退となった。なおR・マドリーは試合後にギュレルが審判団への暴言とみられる形で一発退場処分を受けた。
バイエルンは15日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦でレアル・マドリーと対戦し、4-3で勝利して2戦合計6-4として準決勝進出を果たした。DF伊藤洋輝はベンチ入りも出番なし。準決勝では前回王者・パリSGと対戦する。
1点ビハインドで敵地に乗り込んだR・マドリーだが、開始35秒で振り出しに戻した。GKマヌエル・ノイアーがペナルティエリア外から右サイドへ蹴ったグラウンダーパスにMFアルダ・ギュレルが反応。インターセプトしてダイレクトで左足シュートを放つと、ロングシュートが直接ゴールに吸い込まれて2戦合計2-2とした。
するとR・マドリーは前半29分、ペナルティアーク手前中央右寄りからのFKを獲得。ギュレルがゴール右上隅に蹴ったボールはGKに触れられながらもゴールに吸い込まれ、再びタイスコアとした。だがバイエルンは同38分、DFダヨ・ウパメカノが敵陣中盤でボールを受けて前進してペナルティエリア左にパスを送ると、FWハリー・ケインがゴール右に流し込んで再び前に出た。
それでもR・マドリーは前半42分、FWビニシウス・ジュニオールが左サイドから中に持ち運んで中央へスルーパスを送る。走り込んだFWキリアン・ムバッペが冷静にゴールネットを揺らして同点。ムバッペは今大会15点目になり、1大会の得点記録で歴代3位タイになった。
点を取り合った前半は2戦合計4-4で終了。逆転を狙うR・マドリーは後半10分、ムバッペがDFトレント・アレクサンダー・アーノルドからのライナー性のピンポイントクロスをフリーで合わせたがGKノイアーに防がれた。対するバイエルンは同32分、MFマイケル・オリーズが右から斜め後方へカットインして左足を振ったが枠の左に外れた。
後半はスコアが動かないなかで41分、MFエドゥアルド・カマビンガが敵陣でファウルをすると笛が鳴った後にドリブルし、さらにはボールを手で拾い上げてバイエルンのリスタートを阻止。これが遅延行為と判断されて2枚目の警告を受け、R・マドリーが10人になった。
数的優位になったバイエルンが有利な状況をものにした。後半44分、MFルイス・ディアスがペナルティエリア右でボールを受けてMFジャマル・ムシアラにパス。ムシアラの落としを再びディアスが収めるとエリア手前右からゴール右に流し込んで勝ち越した。
さらに後半アディショナルタイム、バイエルンがオリーズのゴールでリードを広げて勝負あり。バイエルンが2大会ぶりの4強入りを果たした一方、R・マドリーは2大会連続の準々決勝敗退となった。なおR・マドリーは試合後にギュレルが審判団への暴言とみられる形で一発退場処分を受けた。