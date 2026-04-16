日経225先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の5万8590円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
60646.08円 ボリンジャーバンド3σ
58590.00円 16日夜間取引終値
58520.32円 ボリンジャーバンド2σ
58134.24円 15日日経平均株価現物終値
57684.00円 5日移動平均
56394.56円 ボリンジャーバンド1σ
55875.00円 一目均衡表・転換線
55475.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54725.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54665.00円 一目均衡表・基準線
54369.47円 75日移動平均
54268.80円 25日移動平均
52143.04円 ボリンジャーバンド-1σ
50017.28円 ボリンジャーバンド2σ
48750.10円 200日移動平均
47891.52円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
60646.08円 ボリンジャーバンド3σ
58590.00円 16日夜間取引終値
58520.32円 ボリンジャーバンド2σ
58134.24円 15日日経平均株価現物終値
57684.00円 5日移動平均
56394.56円 ボリンジャーバンド1σ
55875.00円 一目均衡表・転換線
55475.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54725.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54665.00円 一目均衡表・基準線
54369.47円 75日移動平均
54268.80円 25日移動平均
52143.04円 ボリンジャーバンド-1σ
50017.28円 ボリンジャーバンド2σ
48750.10円 200日移動平均
47891.52円 ボリンジャーバンド3σ
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