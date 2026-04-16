　16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の5万8590円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

60646.08円　　ボリンジャーバンド3σ
58590.00円　　16日夜間取引終値
58520.32円　　ボリンジャーバンド2σ
58134.24円　　15日日経平均株価現物終値
57684.00円　　5日移動平均
56394.56円　　ボリンジャーバンド1σ
55875.00円　　一目均衡表・転換線
55475.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54725.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54665.00円　　一目均衡表・基準線
54369.47円　　75日移動平均
54268.80円　　25日移動平均
52143.04円　　ボリンジャーバンド-1σ
50017.28円　　ボリンジャーバンド2σ
48750.10円　　200日移動平均
47891.52円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース