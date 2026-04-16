16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.0ポイント高の3800.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3921.31ポイント ボリンジャーバンド3σ

3830.37ポイント ボリンジャーバンド2σ

3800.50ポイント 16日夜間取引終値

3770.33ポイント 15日TOPIX現物終値

3764.50ポイント 5日移動平均

3739.42ポイント ボリンジャーバンド1σ

3729.50ポイント 一目均衡表・転換線

3709.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3681.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3654.71ポイント 75日移動平均

3648.48ポイント 25日移動平均

3627.25ポイント 一目均衡表・基準線

3557.54ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3466.59ポイント ボリンジャーバンド2σ

3375.65ポイント ボリンジャーバンド3σ

3328.90ポイント 200日移動平均



株探ニュース