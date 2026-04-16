TOPIX先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.0ポイント高の3800.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3921.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
3830.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
3800.50ポイント 16日夜間取引終値
3770.33ポイント 15日TOPIX現物終値
3764.50ポイント 5日移動平均
3739.42ポイント ボリンジャーバンド1σ
3729.50ポイント 一目均衡表・転換線
3709.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3681.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3654.71ポイント 75日移動平均
3648.48ポイント 25日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3557.54ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3466.59ポイント ボリンジャーバンド2σ
3375.65ポイント ボリンジャーバンド3σ
3328.90ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3921.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
3830.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
3800.50ポイント 16日夜間取引終値
3770.33ポイント 15日TOPIX現物終値
3764.50ポイント 5日移動平均
3739.42ポイント ボリンジャーバンド1σ
3729.50ポイント 一目均衡表・転換線
3709.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3681.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3654.71ポイント 75日移動平均
3648.48ポイント 25日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3557.54ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3466.59ポイント ボリンジャーバンド2σ
3375.65ポイント ボリンジャーバンド3σ
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