　16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.0ポイント高の3800.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3921.31ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3830.37ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3800.50ポイント　　16日夜間取引終値
3770.33ポイント　　15日TOPIX現物終値
3764.50ポイント　　5日移動平均
3739.42ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3729.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3709.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3681.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3654.71ポイント　　75日移動平均
3648.48ポイント　　25日移動平均
3627.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3557.54ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3466.59ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3375.65ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3328.90ポイント　　200日移動平均

株探ニュース