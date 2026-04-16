グロース先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の761ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
812.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
790.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
776.24ポイント 15日東証グロース市場250指数現物終値
768.58ポイント ボリンジャーバンド1σ
767.20ポイント 5日移動平均
761.00ポイント 16日夜間取引終値
746.40ポイント 25日移動平均
739.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
734.50ポイント 一目均衡表・転換線
732.53ポイント 200日移動平均
731.35ポイント 75日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・基準線
724.22ポイント ボリンジャーバンド-1σ
716.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
702.05ポイント ボリンジャーバンド2σ
679.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
812.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
790.75ポイント ボリンジャーバンド2σ
776.24ポイント 15日東証グロース市場250指数現物終値
768.58ポイント ボリンジャーバンド1σ
767.20ポイント 5日移動平均
761.00ポイント 16日夜間取引終値
746.40ポイント 25日移動平均
739.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
734.50ポイント 一目均衡表・転換線
732.53ポイント 200日移動平均
731.35ポイント 75日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・基準線
724.22ポイント ボリンジャーバンド-1σ
716.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
702.05ポイント ボリンジャーバンド2σ
679.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
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