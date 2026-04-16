16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の761ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



812.93ポイント ボリンジャーバンド3σ

790.75ポイント ボリンジャーバンド2σ

776.24ポイント 15日東証グロース市場250指数現物終値

768.58ポイント ボリンジャーバンド1σ

767.20ポイント 5日移動平均

761.00ポイント 16日夜間取引終値

746.40ポイント 25日移動平均

739.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

734.50ポイント 一目均衡表・転換線

732.53ポイント 200日移動平均

731.35ポイント 75日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・基準線

724.22ポイント ボリンジャーバンド-1σ

716.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

702.05ポイント ボリンジャーバンド2σ

679.87ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース