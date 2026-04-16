　16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の761ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

812.93ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
790.75ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
776.24ポイント　　15日東証グロース市場250指数現物終値
768.58ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
767.20ポイント　　5日移動平均
761.00ポイント　　16日夜間取引終値
746.40ポイント　　25日移動平均
739.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
734.50ポイント　　一目均衡表・転換線
732.53ポイント　　200日移動平均
731.35ポイント　　75日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・基準線
724.22ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
716.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
702.05ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
679.87ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース