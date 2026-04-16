浜野まいかが先制ゴールを決めた

なでしこジャパン（日本女子代表）は、現地時間4月14日に米国遠征の2戦目でアメリカ女子代表と対戦し、1-0で勝利した。

アメリカ相手に決めた鮮やかな一撃が現地で「スタジアムを黙らせた！」と注目を集めている。

この遠征ではアメリカとの3連戦が予定され、初戦からスタメンを9人変更して臨んだ。その前半27分、中盤でのパスカットからショートカウンターを発動した日本はMF長野風花からの縦パスを受けたFW土方麻椰が、フリーになった右サイドのFW浜野まいかに展開する。ペナルティーエリア内でボールを受けた浜野は対峙する相手をかわすカットインで左足に持ち替え、ニアサイドを打ち抜いての先制ゴールを決めた。

先月のアジアカップ決勝でも、優勝に導くゴールを決めた浜野。再びのゴラッソには、米テレビ局「テレムンド」も「浜野のゴラッソがスタジアムを黙らせた！」とレポート。「鮮やかな切り返しからタリス＝ジョイスを打ち破る強烈な左足のシュートを叩き込んだ」と称賛するなど、女子FIFAランク2位のアメリカから奪った一撃が現地でも注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）