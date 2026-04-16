名投手コーチ・佐藤義則氏が伝授…「お尻から出る」感覚と理想のリリースポイント

投手にとって最大の敵は肩や肘の故障だ。野球を長く続けるには、関節や肩の周りをうまく使い、体に負担の少ない投げ方を覚える必要がある。プロ野球界で数多くの名投手を育て上げた佐藤義則さんは、理想のフォームを作るための練習として「タオルシャドー」を推奨する。シャドーピッチングはボールを持つよりも良いフォームで投げやすく、怪我をしない体作りの第一歩となる。

投球動作における課題の多くは、体の開きにある。「足が先に開くと胸も開いてしまう」と佐藤さんは指摘する。開きが早いと肩や肘への負担が増し、故障のリスクが高まる。これを防ぐためのメカニズムが、下半身の使い方だ。

具体的なドリルでは、まずタオルを指2本でボールを持つように掴む。意識すべきは「（右投手の場合）左足から出るんじゃなくてお尻から投げたい方に我慢して出ていく」ことだ。投げる相手に対して体が横向きの間に足が着地するようになる。このヒップファーストの動きができると、上体の開きを抑えたまま「腕がグルーっと回れるんで、上体の動きが大きく使える」という理想的な状態が作れる。

腕を振る位置にも重要なポイントがある。多くの選手が陥りやすいミスが、腕を叩きつけるように下へ振ってしまうことだ。「下に向かっては振らない。下だったらキャッチャーまでボールが届かない」と佐藤さんは説く。自分が一番良いボールを投げられる腕の高さを覚えることが大切だ。高い位置でタオルを振り、肩よりも前で「パチッとボールを弾けるように」音が鳴るリリースポイントを意識してほしい。

シャドーピッチングは場所を選ばずに取り組めるが、ただ回数をこなせば良いわけではない。「フォーム作りでは、シャドーの方がボールを持つよりも良いフォームで投げやすい」。足が地面に着く際も横向きを維持し、しっかり前でタオルを振る感覚を反復することが大切だ。正しいフォームを体に染み込ませれば、マウンドでのパフォーマンスは確実に向上するはずだ。（First-Pitch編集部）