LIVゴルフに存続危機？ サウジ政府系ファンド「PIF」が資金援助打ち切りの可能性
英国の経済紙『ファイナンシャル・タイムズ』は、サウジアラビアの政府系ファンド「PIF」が全面支援してきた「LIVゴルフ」への資金援助が打ち切られる可能性があると報じた。さらに、「マスターズ」終了から2日後の14日（火）、ニューヨークでPIFとLIVゴルフ幹部による緊急ミーティングが開かれたと、複数の米メディアも伝えている。
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存続危機の噂が広がるなか、『ファイナンシャル・タイムズ』紙は、早ければ16日（木）にもLIVゴルフの将来に関する発表が行われる可能性があると報じた。その一方で、LIVゴルフは4月16日から19日にかけて「LIVゴルフ・メキシコシティ」を開催予定で、15日にはペアリングも発表されている。2022年にスタートした『LIVゴルフ』は、サウジアラビアの政府系ファンド「PIF」による潤沢な資金を背景に誕生。1大会の賞金総額は2500万ドル（約39億5000万円）、優勝賞金は400万ドル（約6億3200万円）という破格の規模を誇る。大会は54ホール制で、48選手が出場。4人1組の12チームによるチーム戦と個人戦が並行して行われてきた。フィル・ミケルソン、ダスティン・ジョンソン（ともに米国）の参戦に際しては、それぞれ2億ドル（約316億円）超の移籍金が支払われたとされる。23年6月には、PGAツアーとPIFの統合に向けた枠組み合意が電撃的に発表されたが、最終的な合意には至っていない。PGAツアーは当初からLIVゴルフ参戦選手に出場停止処分を科しており、その対応は現在も続いている。（文・武川玲子＝米国在住）
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