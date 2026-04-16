“4度離婚”美奈子、結婚観を激白「いつか幸せになってやる」 ワンオペ育児への持論も
『痛快！ビッグダディ』で注目を集めた8児の母・美奈子が、12日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃11に出演。4度の離婚を経験したいまの結婚観を告白。ワンオペ育児への思いも明かした。
【写真】「わかるー！」美奈子のワンオペ育児への持論に共感したスタジオ陣
トークコーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」冒頭では、4度の離婚を経験した美奈子が自身の結婚観を語る場面も。MCの峯岸みなみから「何度離婚しても、結婚は良いと思えたんですか？」と質問され、美奈子は「結婚への憧れが強い」「いつか幸せになってやる」という結婚への強い思いがあると語った。
一方で、ワンオペ育児については「正直、旦那がいるワンオペの方がしんどい」とし、「期待をするワンオペの方が辛い」と悟りの境地を披露。夫に期待して“結果ワンオペ”になることの方が、ダメージが大きいと語った美奈子の名言に、スタジオのママたちも「わかるー！」と共感した。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸が務める。
【写真】「わかるー！」美奈子のワンオペ育児への持論に共感したスタジオ陣
トークコーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」冒頭では、4度の離婚を経験した美奈子が自身の結婚観を語る場面も。MCの峯岸みなみから「何度離婚しても、結婚は良いと思えたんですか？」と質問され、美奈子は「結婚への憧れが強い」「いつか幸せになってやる」という結婚への強い思いがあると語った。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸が務める。