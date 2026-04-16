比嘉愛未、仕事論・恋愛観・年齢…本音綴ったエッセイ集刊行決定 “故郷”沖縄の思い出の地で撮影も「本当の自分に向き合ってみた記録です」
【モデルプレス＝2026/04/16】俳優の比嘉愛未が、初のエッセイ集を2026年6月10日に講談社から刊行することが決定した。
【写真】39歳朝ドラ女優、“故郷”沖縄の海で笑顔
同書には20篇を超える書き下ろしエッセイが収録。「仕事論」「結婚観」「恋愛観」「年齢」「キャリア」など、大小様々、硬軟織り交ぜた多彩なテーマで、これまで明かされることのなかった比嘉の本音が綴られる。
エッセイのほか故郷の沖縄にある思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ＆Aも収録。比嘉は本エッセイについて「本当の自分に向き合ってみた記録です」とコメントを寄せた。
解禁にあわせて、沖縄を舞台に撮影されたフォトパートの先行イメージショットも4枚公開。昨年にデビュー20周年を迎え、今年の6月には40歳という節目の時期を迎える比嘉ならではのしなやかな生き方が感じられる一冊に期待が高まる。
比嘉は現在、日本テレビ系の土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜9時〜）にて、町田啓太演じるタツキの元妻のシングルマザー・藤永優を演じている。（modelpress編集部）
強くありたい日も、弱さを抱えたままの日も、いつも「求められる人物像」を追いかけてきました。そうして少しずつ遠くなっていた、本当の自分に向き合ってみた記録です。完璧じゃなくていい。それでもちゃんと、わたしとして生きていく。今年、40回目の誕生日を迎える特別な年に、この一冊を届けられることが、何よりの喜びです。
タイトル：比嘉愛未エッセイ「タイトル未定（仮）」
発売日：2026年6月10日
ページ数：176ページ（予定）
価格：2,000円（＋税）
出版社：講談社
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳朝ドラ女優、“故郷”沖縄の海で笑顔
◆比嘉愛未、初のエッセイ集刊行決定
同書には20篇を超える書き下ろしエッセイが収録。「仕事論」「結婚観」「恋愛観」「年齢」「キャリア」など、大小様々、硬軟織り交ぜた多彩なテーマで、これまで明かされることのなかった比嘉の本音が綴られる。
解禁にあわせて、沖縄を舞台に撮影されたフォトパートの先行イメージショットも4枚公開。昨年にデビュー20周年を迎え、今年の6月には40歳という節目の時期を迎える比嘉ならではのしなやかな生き方が感じられる一冊に期待が高まる。
比嘉は現在、日本テレビ系の土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜9時〜）にて、町田啓太演じるタツキの元妻のシングルマザー・藤永優を演じている。（modelpress編集部）
◆比嘉愛未コメント
強くありたい日も、弱さを抱えたままの日も、いつも「求められる人物像」を追いかけてきました。そうして少しずつ遠くなっていた、本当の自分に向き合ってみた記録です。完璧じゃなくていい。それでもちゃんと、わたしとして生きていく。今年、40回目の誕生日を迎える特別な年に、この一冊を届けられることが、何よりの喜びです。
◆書籍仕様
タイトル：比嘉愛未エッセイ「タイトル未定（仮）」
発売日：2026年6月10日
ページ数：176ページ（予定）
価格：2,000円（＋税）
出版社：講談社
【Not Sponsored 記事】