◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦に今季３度目のマウンドに上がる。スタメンが発表され、この日は投手専念で、１番にはタッカーが入った。投手としては連続自責点０イニングで岩隈（マリナーズ）と自身が持つ３１回２／３の最長記録までは残り３イニングと目前に迫っている。投手専念はエンゼルス時代の２１年５月２８日（同２９日）の敵地アスレチックス戦以来５年ぶりで、２２年の大谷ルール導入後は公式戦では初めてとなる。

この日、「４・１５」は初の黒人選手の功績をたたえる「ジャッキー・ロビンソン・デー」。ＭＬＢで永久欠番の「４２」のユニホームを全選手が着用する。大谷はこれまで２０年以降の計６年間、いずれも打者出場。投手としてはメジャー１年目の１８年に登板を予定していたが、極寒のため中止。当時は「なかなかその番号をつけて投げる日はない。すごく楽しみにしてましたけど、どうしようもない」と無念さをにじませており、今回は８年かけて念願の初登板が実現する。

前日のメッツ戦は同点の８回１死二塁の好機で迎えた最終４打席目。一打勝ち越しの場面だったが、メッツベンチはすぐに申告敬遠。一塁に歩き、くしくもこれでロン・セイを超えて球団史上単独４位となる４８試合連続出塁を記録した。同じ二刀流の“野球の神様”ベーブ・ルースが１９２３年に達成した「５０」も目前だ。一方、今季ワーストとなる１３打席連続無安打と快音から遠ざかっている。

投手としては、２８回２／３の連続自責点０を継続中で、岩隈（マリナーズ）と自身が持つ日本人最長記録まで３１回２／３に迫っている。前回登板は８日（同９日）の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場し、６回９６球を投げて４安打１失点（自責０）２奪三振、最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）と好投。投手としての連続無失点は２４回２／３でストップし、ダルビッシュ有と岩隈久志の持つ日本人記録の２５イニングには「１／３」届かなかった。