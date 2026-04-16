“4児の母”紺野あさ美、ワンオペ育児で悩み吐露「“風呂鬱”になる」
元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさ美が、12日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃11に出演。
【写真】紺野あさ美に共感！自身の過酷なワンオペ育児事情も明かした峯岸みなみ
トークコーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、プロ野球選手の妻である紺野が、夫の不在時にワンオペで4人の子どもたちをお風呂に入れる大変さを「1時間半かかる」と吐露。「オフシーズンに夫が一緒にやってくれるとグッと楽になって、またキャンプとかでいなくなると“風呂鬱（ふろうつ）”になる」とリアルな悩みを告白。
これにはMCの峯岸みなみも自身の子どもが生まれた当初は「夫に、お風呂だけはやってくれたらうれしいと思っていた」としつつ、「お風呂の時間までに（夫が）帰ってくるか来ないかで神経がすごい削れちゃって…」と激しく共感し、それぞれの過酷なお風呂事情で盛り上がった。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸が務める。
【写真】紺野あさ美に共感！自身の過酷なワンオペ育児事情も明かした峯岸みなみ
トークコーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、プロ野球選手の妻である紺野が、夫の不在時にワンオペで4人の子どもたちをお風呂に入れる大変さを「1時間半かかる」と吐露。「オフシーズンに夫が一緒にやってくれるとグッと楽になって、またキャンプとかでいなくなると“風呂鬱（ふろうつ）”になる」とリアルな悩みを告白。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸が務める。