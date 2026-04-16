【各地で日差し復活】

朝にかけては東北太平洋側や関東の沿岸で、雨の残るところがあるでしょう。日中は止んで、全国的に日差しがとどくでしょう。

【天気急変に注意】

しかし、雨が上がったあとも油断はできません。大気の状態が不安定になりそうです。夏の夕立のような、急な雷雨の起こるところがありそうです。東北南部や関東甲信、静岡県を中心に、晴れても空模様の変化に引き続き注意をしてください。

【東・西日本で初夏の陽気】

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌 :16℃ 釧路:11℃

青森 :13℃ 盛岡:12℃

仙台 :17℃ 新潟:15℃

長野 :18℃ 金沢:18℃

名古屋:27℃ 東京:25℃

大阪 :22℃ 岡山:23℃

広島 :25℃ 松江:16℃

高知 :26℃ 福岡:21℃

鹿児島:26℃ 那覇:26℃

東日本や西日本は夏日になる地点も多く、暑さを感じそうです。名古屋や広島は今年はじめての夏日でしょう。北日本はきのうよりも低くなるところが多い見通しです。

また、東北から関東も沿岸のエリアでは北風がひんやりと感じられるところもありそうなので、風を通しにくい服装がおすすめです。