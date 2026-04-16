2児の母・坂下千里子「4月からお弁当が2個に」 “好き嫌いの好みが真逆”な長女＆長男への手作り弁当披露
2児の母でタレントの坂下千里子（49）が15日、自身のインスタグラムを更新。これまで高校生の長女（17）への手作り弁当をインスタを通じて披露していた坂下だが、このたび長男（15）も高校生になったとみられ、作る弁当が2つになったことを報告した。
【写真】「最強弁当です」坂下千里子が披露した長女＆長男への“手作り弁当”
坂下は「4月からお弁当が2個になりまして。。」と書き出し、「同時に作り慣れてないからなのか、なぜか姉の分を一先ず作り、続いて弟弁当を作るという謎行動。どうしても、一つずつの方が作りやすくて」「好き嫌いの好みが真逆な2人のお弁当、、、大変だけど、空っぽだとやっぱり嬉しい」と悩みながらも弁当作りに奮闘していることを伝え、変わらず彩り豊かで“おかずぎっしり”な弁当の写真を公開した。
この投稿にファンからは「坂下さんの手作りのお弁当豪華で凄いです」「忙しいのに､よくこんなにたくさんのおかずが作れるね 凄いなぁ」「すごく栄養満点で美味しそうです」「天才シェフ」「ちりこ弁当まってました!!最強弁当です」などのコメントが寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、10年12月に長男が誕生している。
【写真】「最強弁当です」坂下千里子が披露した長女＆長男への“手作り弁当”
坂下は「4月からお弁当が2個になりまして。。」と書き出し、「同時に作り慣れてないからなのか、なぜか姉の分を一先ず作り、続いて弟弁当を作るという謎行動。どうしても、一つずつの方が作りやすくて」「好き嫌いの好みが真逆な2人のお弁当、、、大変だけど、空っぽだとやっぱり嬉しい」と悩みながらも弁当作りに奮闘していることを伝え、変わらず彩り豊かで“おかずぎっしり”な弁当の写真を公開した。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、10年12月に長男が誕生している。