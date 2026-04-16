ディーン・フジオカ主演の水10ドラマ『LOVED ONE』の第3話ゲストとして、坪倉由幸、遊井亮子、石垣佑磨、若林時英らの出演が発表された。

参考：ディーン・フジオカ、『LOVED ONE』で大事にする“連続性” 「『ちいかわ』の精神を忘れずに」

完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく法医学ヒューマンミステリードラマ。

4月22日放送の第3話で描かれるのは、深夜の路上で発生した“ひき逃げ事件”。坪倉が演じるのは、被害者となった造船所の社長・伊澤康雄。大型トラックにひかれ、あおむけの状態で発見された。一見、痛ましい交通事故かと思われたが、現場の状況や遺体には、その見立てと矛盾する“不自然な痕跡”がいくつも残されていた。

遊井は、亡くなった康雄を支えてきた妻・明美を、石垣は事件の第一発見者であり、康雄の工場を担当する運送会社の社長・山貫信彦をそれぞれ演じる。さらに、康雄をひいたとされるトラックのドライバー・田村和寿役として、『元彼の遺言状』（2022年）以来、約4年ぶりのフジテレビのドラマ出演となる若林が出演。事件当日、勤務先の運送会社から行方不明届が出されていた田村だったが、行方を追うさなか、事態は思わぬ方向へと動き出す。ようやく見つかった田村は、すでに遺体となって発見されたのだ。現場には、自責の念をつづったと思われる遺書が残されており……。

■坪倉由幸（伊澤康雄役）コメント・本作のオファーを受け、撮影に参加してみて顔合わせの際、監督から“脚本の方とストーリーを練っていく段階で、この役をイメージした時に、僕の頭の中でずっと坪倉さんがチラついてました”とお話しいただきました。初めてお仕事する監督が、僕のことを認識してくださっていたんだという驚きとうれしさ、同時に少しのプレッシャーも感じました。また、キャスト・スタッフの皆さんがとても仲が良く、すごく空気のいい現場だったので、その中に入っていけるか不安でしたが、僕が自然と溶け込めるように、瀧内公美さんがすごく細やかに気遣ってくださったことが（無意識かもしれませんが）とても印象に残っています。そのおかげで、余計な緊張をすることなく撮影に挑むことができました。

・視聴者へメッセージとてもステキなドラマなので、ぜひご覧ください。そして、僕が演じる伊澤康雄が残した“生きた証”もご覧いただけたら幸いです。

■遊井亮子（明美役）コメント・本作のオファーを受け、撮影に参加してみて私をイメージして脚本を書いてくださったと伺い、この役を演じられると信頼してくださったことが、とてもうれしかったです。現場では、キャスト、スタッフの皆さまが始終温かく、笑いの絶えない現場でした。今回、瀧内（公美）さんとの共演シーンが多かったのですが、気さくで面白い方なので、いろいろとお話ができて楽しかったです。

・視聴者へメッセージ被害者に何があったのか、残された遺族が何も分からない状況は苦しく、たとえ真実を知ることでさらなる苦しみを伴うとしても、私は“やはり真実を知りたい”と思うのではないかと、撮影を通じて感じました。法医学という科学的根拠を基に、人の想いを伝え、心を救う。このドラマは、人の想いに寄り添った作品です。ぜひ見てください。

■石垣佑磨（山貫信彦役）コメント・本作のオファーを受け、撮影に参加してみて久しぶりの連続ドラマ出演ということで、とてもうれしかったです。私自身、昔から海外のミステリードラマや映画が大好きで、若い頃からFBIの行動分析に関する本を読んだりしていました。実は日本でも法医学者が遺体から証拠を集め、犯人を追い詰め、事件を解決するドラマをやってほしいと思っていたんです。科学捜査やプロファイルとはまた違う、“司法解剖”から真実を暴く面白さ。何より“証拠は嘘をつかない”ので。そして今回、私が演じさせていただいたのは、非常に興味深い役どころでした。台本にある言葉をどう演じるか、小野浩司監督と話し合い、お芝居に取り入れていきました。監督はまるで優秀なプロファイラーのように登場人物の心情を分かりやすく教えてくださり、本当に素晴らしい演出家だと思います。現場も明るく導いてくださったことに感謝しています。一カット一カット、こだわりを持って演じましたので、作品に深みを持たせることができていれば幸いです。

・視聴者へメッセージ連続ドラマならではの面白さがあります。ぜひ、どっぷりとこの世界観に浸って楽しんでご覧ください。

■若林時英（田村和寿役）コメント・本作のオファーを受け、撮影に参加してみて私が演じさせていただきます田村和寿は、過重労働に悩むトラックドライバーです。そんな彼の日々の生活からにじみ出る、うっ屈とした思いや葛藤を丁寧に演じたいと思い、撮影に臨みました。脚本は、伏線と予想できない展開の連続で、次から次へと読み進めたくなる面白さがあり、撮影に入るのがとても楽しみでした。また、ゲスト出演ということで少し緊張していたのですが、実際に撮影に入ってみるとディーン（・フジオカ）さんの優しさにとても助けていただきました。私が倒れているシーンで、カットがかかるとディーンさんがすぐに声をかけてくださり、“なんていい人なんだ”と感動したのを今でも覚えています。短い期間ではありましたが、こうした温かい現場に参加できたことをありがたく思っています。

・視聴者へメッセージ最後まで目が離せない展開になっています。ぜひ楽しみにしていてください。（文＝リアルサウンド編集部）