白内障と言われたら？ 進行を遅らせる点眼薬の使い方と、目を守るための3つの生活習慣【医師解説】

白内障は誰にでも起こり得る可能性のある病気ですが、一度発症すると自然に元の状態に戻ることはありません。しかし、適切なケアをおこなうことで進行を遅らせることは可能なのだそうです。そこで今回は、白内障の進行を遅らせる方法について、「森田眼科」の森田先生に解説していただきました。

監修医師：

森田 修（森田眼科）

北里大学医学部卒業。その後、順天堂大学医学部附属浦安病院や船橋二和病院などで経験を積む。現在は順天堂大学医学部附属浦安病院外来医長・緑内障診療責任者および「森田眼科」副院長。日本眼科学会専門医・オルソケラトロジー認定医。日本緑内障学会、日本眼手術学会の各会員。

編集部

白内障の進行を遅らせることは可能ですか？

森田先生

はい。完全に防ぐことはできませんが、適切なケアをおこなうことで進行を遅らせることは可能です。点眼薬の使用や生活習慣の見直しが有効とされています。

編集部

点眼薬で進行抑制ができるのですね。

森田先生

白内障の進行を遅らせる点眼薬があり、医師の処方を受けることで使用できます。ただし、視力を改善するものではなく、あくまでも進行を遅らせるための薬です。

編集部

生活習慣の改善でも、進行を遅らせることができるのですか？

森田先生

はい。「紫外線を避ける」「バランスの良い食事を摂る」「禁煙をする」といった生活習慣を改善することで、白内障の進行を遅らせることが期待できます。

編集部

紫外線が白内障の進行に影響するのはなぜですか？

森田先生

紫外線は水晶体にダメージを与え、濁りを進行させる要因の1つとされているからです。外出時にはUVカットのサングラスや帽子を活用するといいでしょう。ただし、繰り返しになりますが、これらをおこなっても症状を根本的に改善することはできません。進行した白内障には手術が唯一の治療法となります。

※この記事はメディカルドックにて＜白内障の進行を遅らせる方法＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。