「間違いなくW杯に連れていくべき」チームはCLベスト８敗退も…アーセナル相手に奮闘した30歳MFの“日本代表復帰待望論”が再燃「効いてたな」「日本人では最高クラス」
現地４月15日、守田英正が所属するポルトガル王者のスポルティングがチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、プレミアリーグ首位のアーセナルとアウェーで対戦。０−０のドローに終わり、２戦合計０−１で敗れて敗退が決まった。
チームは準決勝進出を逃したものの、この一戦に４−２−３−１のダブルボランチの一角で先発した守田は奮闘する。
攻撃では至る所に顔を出して起点になり、時にはゴール前にも飛び出す。一方、守備でも危険を察知してスペースを埋めただけでなく、対峙したノニ・マドゥエケやエベレチ・エゼにはほとんど仕事をさせず。78分に交代するまで攻守に躍動した。
そんな好パフォーマンスを披露した30歳の日本人MFに対して、SNS上では以下のような声があがっている。
「確実にW杯で呼ぶべきだと思う」
「ポジショニングが抜群」
「いなくなって落ち着かなくなった」
「効いてたな」
「能力的には間違いなくワールドカップに連れていくべき」
「やっぱいい選手だな」
「存在がでかい」
「代表に呼ばれないのはさすがにおかしい」
「日本人では最高クラス」
「絶対に代表呼べよ」
３月の英国遠征では、１年ぶりの日本代表復帰が期待されていたなかで落選となった守田。アーセナルとの第１レグ後に、ワールドカップメンバー入りを望む声が多く上がっていたなか、“日本代表復帰待望論”が再燃している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…
チームは準決勝進出を逃したものの、この一戦に４−２−３−１のダブルボランチの一角で先発した守田は奮闘する。
攻撃では至る所に顔を出して起点になり、時にはゴール前にも飛び出す。一方、守備でも危険を察知してスペースを埋めただけでなく、対峙したノニ・マドゥエケやエベレチ・エゼにはほとんど仕事をさせず。78分に交代するまで攻守に躍動した。
そんな好パフォーマンスを披露した30歳の日本人MFに対して、SNS上では以下のような声があがっている。
「ポジショニングが抜群」
「いなくなって落ち着かなくなった」
「効いてたな」
「能力的には間違いなくワールドカップに連れていくべき」
「やっぱいい選手だな」
「存在がでかい」
「代表に呼ばれないのはさすがにおかしい」
「日本人では最高クラス」
「絶対に代表呼べよ」
３月の英国遠征では、１年ぶりの日本代表復帰が期待されていたなかで落選となった守田。アーセナルとの第１レグ後に、ワールドカップメンバー入りを望む声が多く上がっていたなか、“日本代表復帰待望論”が再燃している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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