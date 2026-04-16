『今夜、秘密のキッチンで 』謎のシェフ・高杉真宙“Kei”の正体【第2話あらすじ】
俳優の木南晴夏が主演を務める9日スタートのフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の第2話が16日に放送を迎える中、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
■第2話あらすじ
Ｋｅｉ（高杉真宙）がすでにこの世にいない存在＝幽霊であることを知ったあゆみ（木南晴夏）。彼はなぜか月夜の晩にだけ坪倉家のキッチンに現れ、その空間の中では物に触れることはできるものの、人に触れることはできないという不思議な存在だった。
なぜつらい思いをしてまで夫・渉（中村俊介）との暮らしを続けるのか――。
Ｋｅｉに問われたあゆみは、自分が最も苦しい時に救ってくれたのが渉だったと語る。「あゆみの笑顔を見るために生きていく」と誓った彼の言葉を、今も信じているのだ。
そんなあゆみに対し、「もっと知りたいし、料理を食べてもらいたい」と語るＫｅｉ。料理を通して心を通わせる中で、あゆみは久しぶりに穏やかな表情を見せる。彼の素性を探ることを約束し、調べ始めるが、「Ｋｅｉ」という名前だけでは手がかりは見つからず、渉もその存在を知らないという。
そんな中、渉は週末にホームパーティーを開くと告げ、「これは坪倉グループのブランド力を示すプレゼンテーションなんだ」とあゆみに強いプレッシャーをかける。新しい店のシェフ・加藤亮介（ＹＵ）のお披露目も兼ねた重要な場で、料理は亮介が担当することに。しかし義母・京子（筒井真理子）からは、あゆみにも前菜を振る舞うよう求められる。
困ったあゆみはＫｅｉに助けを求めるが。さらに、料理研究家・小椋藤子（瀧本美織）は何かを探っている様子で…。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
Ｋｅｉ（高杉真宙）がすでにこの世にいない存在＝幽霊であることを知ったあゆみ（木南晴夏）。彼はなぜか月夜の晩にだけ坪倉家のキッチンに現れ、その空間の中では物に触れることはできるものの、人に触れることはできないという不思議な存在だった。
なぜつらい思いをしてまで夫・渉（中村俊介）との暮らしを続けるのか――。
Ｋｅｉに問われたあゆみは、自分が最も苦しい時に救ってくれたのが渉だったと語る。「あゆみの笑顔を見るために生きていく」と誓った彼の言葉を、今も信じているのだ。
そんなあゆみに対し、「もっと知りたいし、料理を食べてもらいたい」と語るＫｅｉ。料理を通して心を通わせる中で、あゆみは久しぶりに穏やかな表情を見せる。彼の素性を探ることを約束し、調べ始めるが、「Ｋｅｉ」という名前だけでは手がかりは見つからず、渉もその存在を知らないという。
そんな中、渉は週末にホームパーティーを開くと告げ、「これは坪倉グループのブランド力を示すプレゼンテーションなんだ」とあゆみに強いプレッシャーをかける。新しい店のシェフ・加藤亮介（ＹＵ）のお披露目も兼ねた重要な場で、料理は亮介が担当することに。しかし義母・京子（筒井真理子）からは、あゆみにも前菜を振る舞うよう求められる。
困ったあゆみはＫｅｉに助けを求めるが。さらに、料理研究家・小椋藤子（瀧本美織）は何かを探っている様子で…。