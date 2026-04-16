峯岸みなみ、夫・東海オンエアてつやとの経済的な負担配分を告白 自虐しつつも主張「家にいる間いい気持ちでいさせてもらえるように…」
元AKB48の峯岸みなみが、12日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃11に出演。夫・東海オンエアてつやとの家庭の経済的な負担の配分を告白した。
【写真】「よく言えた！」峯岸みなみにエールを送った滝沢眞規子、近藤千尋
番組後半の相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「マイホーム建築中だが、夫と意見が合わない。どう着地させればいいか分からない」という視聴者からの悩みに、現在進行形で家を建てているという峯岸が自身の体験談を明かした。
明るい色にしたい峯岸と、シックにしたい夫（東海オンエア・てつや）で揉めた際、「家に長くいるのは私だし、この場所を見て毎日がご機嫌でいられると思うから、『私の笑顔と引き換えにどう？』と、最後まで粘って譲ってもらいました」と粘り強く交渉したという。
さらに、家のお金は夫が10：0で全額負担していることを明かし、「払わないのに口だけ出してる」と自虐しつつも、「私は東京を後にしているので」「（夫の活動拠点である）岡崎で頑張っているのだから、家にいる間いい気持ちでいさせてもらえるように…」と主張した峯岸。これにはMCの滝沢眞規子も「よく言えた！」とエールを送った。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢、近藤千尋、峯岸が務める。
【写真】「よく言えた！」峯岸みなみにエールを送った滝沢眞規子、近藤千尋
番組後半の相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「マイホーム建築中だが、夫と意見が合わない。どう着地させればいいか分からない」という視聴者からの悩みに、現在進行形で家を建てているという峯岸が自身の体験談を明かした。
さらに、家のお金は夫が10：0で全額負担していることを明かし、「払わないのに口だけ出してる」と自虐しつつも、「私は東京を後にしているので」「（夫の活動拠点である）岡崎で頑張っているのだから、家にいる間いい気持ちでいさせてもらえるように…」と主張した峯岸。これにはMCの滝沢眞規子も「よく言えた！」とエールを送った。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢、近藤千尋、峯岸が務める。