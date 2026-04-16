バスで騒ぐ我が子たちに冷や汗「もう降りようか」追い詰められた私 → 運転手の『予想外の一言』にホッ

子どもが公共の場で騒いでしまい、焦った経験はありませんか？ 周囲の視線が気になり、戸惑うこともありますよね。今回は、筆者がバスの中で感じた不安と、ある一言に救われたエピソードをご紹介します。

思っていた以上に落ち着かない車内

幼い子ども二人を連れてバスに乗ったときのことです。

下の子は初めてのバスに興奮気味。乗った瞬間から嬉しそうに声を上げ、膝の上でもじっとしていられません。

もう一人もつられるように立ち上がろうとして、私の周りだけが一気に慌ただしくなりました。

「座ってね」と声をかけながら抱き寄せるものの、思うようにはいきません。

楽しい気持ちがあふれているのは分かるけれど、どうしたらいいのか迷っていました。

周囲の目が気になる私

足をバタつかせる音やはしゃぐ声が目立っていました。ふと顔を上げると、周囲の視線が気になります。

「きっと、迷惑をかけている」と焦る気持ちから、目的地より手前で降りることまで頭をよぎりました。

まだ乗っていたい気持ちよりも、「これ以上続いたらどうしよう」という不安のほうが大きくなっていたのです。

注意されると思って身構えた瞬間

なんとかそのまま乗り続け、降車のタイミングを迎えました。

そのとき、運転手がこちらを振り返ったのです。

「やっぱり何か言われるかもしれない」そう思い、思わず身構えました。

子どもを静かにさせられなかったことへの後ろめたさもあり、少しだけ視線を避けたくなるような気持ちでした。