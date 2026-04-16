欧州CLバルセロナ―アトレティコ・マドリード

欧州サッカーで凄惨な流血シーンがあった。現地時間14日に開催された欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第2戦で、アトレティコ・マドリードと対戦したバルセロナ。前半24分には、スペイン代表MFフェルミン・ロペスが相手GKと交錯し、顔面から出血。スペイン紙も衝撃の瞬間を伝えている。

第1戦で0-2と敗戦してこの試合に挑んだバルセロナ。序盤から猛攻を仕掛け、2点をリードした前半24分に事件は起きた。右サイドからのクロスに飛び込んだロペスがヘディングシュートすると、そのまま飛び出してきた相手GKフアン・ムッソの左足スパイクと顔面が接触した。

ロペスは顔面血だらけになりながらピッチ上に倒れこむ。ピッチ外での治療の後に試合に復帰したものの、PKは与えられずに試合は続行。直後の前半30分にアトレティコに1点返されると、そのままスコアは変わらず試合終了。バルセロナは第2戦に2-1で勝利したものの、2戦合計スコア（2-3）で下回り、敗退が決まった。

スペインのスポーツ紙「マルカ」英語版公式Xは、コンタクトのシーンの写真を公開しながら、「フェルミン・ロペス、アトレティコGKフアン・ムッソの強烈な顔面キックを受ける――鼻を骨折し出血して（ピッチを）離れる――しかしPKは与えられず」と投稿した。

これには現地ファンからも「これがPKになるのかどうか、みんな分かっている」「また不正でバルサのCLを奪われた」「これがリーガならPKが出たに決まってる」といった批判の声が殺到していた。



（THE ANSWER編集部）