ディーン・フジオカ主演の法医学ヒューマンミステリー、フジテレビ系水１０ドラマ「ＬＯＶＥＤ ＯＮＥ」（水曜・午後１０時）の第３話ゲストに、坪倉由幸、遊井亮子、石垣佑磨、若林時英ら出演が決定した。

完全オリジナル作品の同ドラマは、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実と故人が生きた証を解き明かしていく物語。声なき最後の痕跡をたどりながら、新たに結成された法医学専門チーム「ＭＥＪ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーが、数々の難事件に挑んでいく姿を描く。

主人公の変わり者の天才法医学者・水沢真澄を演じるのはディーン。そして真澄が所属するＭＥＪのセンター長で、崖っぷちのエリート官僚・桐生麻帆を瀧内公美が務める。

その２２日放送の第３話で描かれるのは、深夜の路上で発生した“ひき逃げ事件”。坪倉が演じるのは、被害者となった造船所の社長・伊澤康雄。大型トラックにひかれ、あおむけの状態で発見された伊澤。一見、痛ましい交通事故かと思われたが、現場の状況や遺体には、その見立てと矛盾する“不自然な痕跡”がいくつも残されていた。遊井は、亡くなった康雄を支えてきた妻・明美を、石垣は事件の第１発見者であり、康雄の工場を担当する運送会社の社長・山貫信彦をそれぞれ演じる。

さらに、康雄をひいたとされるトラックのドライバー・田村和寿役として若林が出演。事件当日、勤務先の運送会社から行方不明届が出されていた田村だったが、行方を追うさなか、事態は思わぬ方向へと動き出す。ようやく見つかった田村は、すでに遺体となって発見された。現場には、自責の念をつづったと思われる遺書が残されており…。

【出演者のコメント】

Ｑ．本作のオファーを受け、撮影に参加してみて

◆坪倉由幸

「顔合わせの際、監督から“脚本の方とストーリーを練っていく段階で、この役をイメージした時に、僕の頭の中でずっと坪倉さんがチラついてました”とお話しいただきました。初めてお仕事する監督が、僕のことを認識してくださっていたんだという驚きとうれしさ、同時に少しのプレッシャーも感じました。すごく空気のいい現場だったので、その中に入っていけるか不安でしたが、僕が自然と溶け込めるように、瀧内公美さんがすごく細やかに気遣ってくださったことが（無意識かもしれませんが）とても印象に残っています」

◆遊井亮子

「私をイメージして脚本を書いてくださったと伺い、この役を演じられると信頼してくださったことが、とてもうれしかったです。現場では、キャスト、スタッフの皆さまが始終温かく、笑いの絶えない現場でした。今回、瀧内（公美）さんとの共演シーンが多かったのですが、気さくで面白い方なので、いろいろとお話ができて楽しかったです！」

◆石垣佑磨

「久しぶりの連続ドラマ出演ということで、とてもうれしかったです。私自身、昔から海外のミステリードラマや映画が大好きで、若い頃からＦＢＩの行動分析に関する本を読んだりしていました。実は日本でも法医学者が遺体から証拠を集め、犯人を追い詰め、事件を解決するドラマをやってほしいと思っていたんです。科学捜査やプロファイルとはまた違う、“司法解剖”から真実を暴く面白さ。何より“証拠は嘘をつかない”ので。そして今回、私が演じさせていただいたのは、非常に興味深い役どころでした」