ファッションブックを出すなど“おしゃれ番長”として人気の女優・柏木由紀子（７８）が、完成した手編みのセーターを披露した。

柏木は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「新しい手編みのセーター完成 ウールモヘアなので、実際に着るのは秋以降かなと思いますが 編む過程が楽しくて取り組んでいるので問題なしです」と記し、あざやかなブルーのセーターを着たショットをアップ。

「手先を使うのは心身に良いと言われていますよね。庭仕事もそうですが、実際に触れる 体を動かす、そしてそれが形になる。買い物のときに字を書いてメモをするのも今の時代アナログではありますが 大切にしていることのひとつです。元気でいる秘訣のひとつなのかも？しれません 掃除も料理も寄せ植えも草むしりもすべて自分でやってます」とつづった。

この投稿には、「ブルー似合ってますよ 素敵、可愛いすぎる」「素敵なお色味ですね〜」「凄いですね」「ご自分で編まれたんですかー？すごい」「ほんとにお上手 お掃除、料理、草むしり、寄せ植え、全部お一人でされてるなんて、凄すぎる でもだから元気でいられるんですね」などのコメントが寄せられた。