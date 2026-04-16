『徹子の部屋』に出演する遠藤憲一（C）テレビ朝日

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　俳優の遠藤憲一（64）が、16日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金　後1：00）に出演する。

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　強面役からコミカルな演技も人気の遠藤。15年前の初出演では、番組50周年に向けてタイトルコールをしていたが、今年放送開始50年を迎えて、改めてその時の貴重な映像を黒柳徹子と共に振り返った。

　現在は料理番組にも出演し、料理を一から学んで奮闘中。知らない用語や料理名に困惑する日々で、苦労を知り、食事を作ってくれる妻への感謝の想いを話した。

　長年ドラマで共演した西田敏行さんが亡くなり2年。これまでの現場では西田さんの数々のアドリブに度肝を抜かれ、また自身の演技のコメディ要素を引きだしてもらったそう。西田さんとの思い出や、溺愛する保護犬との暮らしについてもトークする。