64歳・遠藤憲一、料理を一から学び奮闘 西田敏行さんとの思い出も語る【徹子の部屋】
俳優の遠藤憲一（64）が、16日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】遠藤憲一の言葉に涙を流す米倉涼子
強面役からコミカルな演技も人気の遠藤。15年前の初出演では、番組50周年に向けてタイトルコールをしていたが、今年放送開始50年を迎えて、改めてその時の貴重な映像を黒柳徹子と共に振り返った。
現在は料理番組にも出演し、料理を一から学んで奮闘中。知らない用語や料理名に困惑する日々で、苦労を知り、食事を作ってくれる妻への感謝の想いを話した。
長年ドラマで共演した西田敏行さんが亡くなり2年。これまでの現場では西田さんの数々のアドリブに度肝を抜かれ、また自身の演技のコメディ要素を引きだしてもらったそう。西田さんとの思い出や、溺愛する保護犬との暮らしについてもトークする。
【写真】遠藤憲一の言葉に涙を流す米倉涼子
強面役からコミカルな演技も人気の遠藤。15年前の初出演では、番組50周年に向けてタイトルコールをしていたが、今年放送開始50年を迎えて、改めてその時の貴重な映像を黒柳徹子と共に振り返った。
現在は料理番組にも出演し、料理を一から学んで奮闘中。知らない用語や料理名に困惑する日々で、苦労を知り、食事を作ってくれる妻への感謝の想いを話した。
長年ドラマで共演した西田敏行さんが亡くなり2年。これまでの現場では西田さんの数々のアドリブに度肝を抜かれ、また自身の演技のコメディ要素を引きだしてもらったそう。西田さんとの思い出や、溺愛する保護犬との暮らしについてもトークする。