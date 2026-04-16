中東情勢の緊迫が続く中、政府は原油輸入の９割以上を依存する中東に代わる調達先の確保を急いでいる。

日本の石油元売り各社は中東産に適した製油所を抱え、当面は他産地の原油を混ぜて精製して対応するが、コスト増を伴う設備投資を含めた中長期的な戦略見直しを迫られる可能性もある。（長沼美帆）

民間備蓄

経済産業省は１５日、石油元売り会社に義務づけている石油の民間備蓄について、従来の７０日分から５５日分に引き下げる措置の期限を５月１５日まで延長すると告示した。民間備蓄の放出は、当初は３月１６日から１か月間の予定だった。

２月末時点で９１日分あった民間備蓄は、今月１２日時点で７８日分に減った。国家備蓄などと合わせても日本の石油備蓄は７か月分余りだが、政府は年明け以降分までは調達のメドがついたと説明する。赤沢経産相は１０日、「代替調達が順調に進んでいるので、備蓄放出を抑えながら日本全体として必要な量を確保できる見通しが立った」と述べた。

主な代替調達先は米国で、５月には前年の１か月分の約４倍まで拡大する。過去に調達実績がある中央アジアや南米産の調達も視野に入れ、石油関連企業と連携して外交ルートなども通じて調整を続けている。

油種の壁

代替調達でハードルとなるのが油種の違いだ。米国産は主に軽質油、カザフスタンなど中央アジアは中・軽質油など、原油は産地により性質や成分が異なる。国内の製油所は大半が、中東産の中・重質油に合わせた設備となっている。

製油所では、原油を沸点の違いによって様々な成分に分離する「蒸留」、硫黄分を除去する「脱硫」、より軽質な分子構造に変換する「分解」などの工程を経て、ガソリンや重油といった石油製品を生産する。

装置の構成や精製能力は製油所ごとに異なるが、中東産以外の幅広い油質に対応するには製油所の設備改修が必要だ。分解装置を増強すれば、密度が高く、粘りけが強い南米産などの重質油も処理しやすくなる。

ただ、「設備改修には数か月以上かかり、その間、製油所の操業にも支障が出る。費用も数十億円規模に上る」（石油業界関係者）とされる。石油元売り各社は当面、大きなコスト負担にならない範囲で中東産以外の調達を拡大する方向だ。

関係者によると、「少量ずつ中東産と混ぜたり、精製能力の高い製油所で処理したりすることで精製自体は可能」（石油元売り）だという。中東産の成分と大きく異なる原油を入れると装置の稼働効率が落ちてコストの上昇につながるが、米国や中央アジア産は大規模な改修を必要としないケースも多いとみられる。

依存高く

日本の原油輸入に占める中東の割合は１９６７年度に９１・２％に上り、７０年代の２度の石油危機を経験して中国やインドネシアなど輸入先の多角化を図った結果、８７年度には６７・９％まで低下した。しかし、アジア諸国などの経済成長で、多角化した国から日本に回す量が減り、再び中東依存度を高めてきた。

石油元売り各社は、調達コストが相対的に安い中東産を効率的に精製できるよう製油所の整備を進め、それぞれノウハウを蓄積してきた。ただ、近年は人口減少に伴う石油需要の減少や脱炭素化の流れに伴い、製油所への新規投資は避ける傾向にあった。

石油連盟によると、国内の製油所１９か所の精製能力は２０２５年３月時点で日量約３１１万バレルで、１０年で２割減った。出光興産は２４年に山口県の製油所、ＥＮＥＯＳは２３年に和歌山県の製油所を閉鎖した。

ところが、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で業界を取り巻く環境は一変した。出光興産とコスモエネルギーホールディングスは、中東情勢の行方が不透明となる中、３月に予定していた中期経営計画の発表をそれぞれ５月と６月に延期した。

石油連盟の木藤俊一会長（出光興産会長）は３月下旬の記者会見で「誰も想定していなかった」という海峡封鎖を、中東依存度を低下させる契機にすべきだとの認識を示し、「ある程度の量が確保できるのであれば、改修もあり得る」と語った。別の石油元売り関係者も「（改修を）決めてはいないが、テーブルの上にはある状態」と明かす。

中東調査会の高橋雅英主任研究員は「民間企業が製油所の設備改修へ投資するのは非常にハードルが高いが、緊急事態に備えるためにも設備投資を進めていく意義はある」と指摘する。