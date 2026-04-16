今週、レジェンドによるカバーが話題となった名曲を、満を辞して“本人”が熱唱。聞き馴染みの美声と変わらぬビジュアルに絶賛のコメントが殺到していた。

【映像】「見た目も変わらんな」64歳・岩崎良美が生放送で熱唱パフォ

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して同日から放送された『30時間限界突破フェス』。12日の19時から始まったグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』に、岩崎良美が出演した。

世代を超えた“バズりアニソン”として、岩崎は名曲「タッチ」を生披露。ABEMAの人気恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」（今日好き）の女子メンバーをバックダンサーに従え、フル尺で歌い上げた。

「タッチ」と言えば、今春ワールドベースボールクラシック（WBC）のテーマソングとしてB'zの稲葉浩志がカバーしたことでも話題となったが、ABEMAならではの今日好きコラボと“本家”の熱唱に「やっぱこの声よ」「神曲」「見た目も変わらんな」「本人やん」「声変わらん」「ご本人すごい」と絶賛のコメントが寄せられていた。