9人組グローバルグループ＆TEAMが15日、都内で、3rdEP SHOWCASE「We on Fire」を開催した。

昨年のアジアツアーでは全10都市で16万人を動員。10月にリリースした韓国デビューアルバムは初日に110万枚を突破し、日本のアーティストとして日韓両国でミリオンを達成する史上初の快挙を成し遂げた。

快進撃は止まらない。この日は大歓声に包まれ、同EP収録の「We on Fire」「ホットライン」などを披露。タイトル曲「We on Fire」は、MVでは敵軍と戦う様子を描く。グループ最年長K（28）は「新学期の時期で環境が変わったり、新しいことに挑戦する方も多いと思います。挑戦、自信を歌った“自己肯定アンセム”です」と力強く話した。

5月から再びアジアツアーへ挑む。FUMA（27）は「2025年は皆さんのおかげでたくさんの快挙を成し遂げられました。この経験を得て、まだまだ僕たちが行かなきゃいけないところがたくさんあると、目標を改めて定めることができましたし、もう1度自分たちに火を付けました」と熱く語った。【寺本吏輝】