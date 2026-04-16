ジャーナリストの青山和弘氏がABEMA的ニュースショーに出演した際に、政界における派閥のしがらみについて語る場面があった。

【映像】政治における派閥のしがらみ

番組ではこの日、政界の派閥や勉強会をテーマにトークを展開。そこから各界の派閥についても話が及んだ。

弁護士の阪口采香氏は「実は弁護士会にも派閥があって。どちらかというとグループに近いのだが、それは結構いろいろなその派閥のカラーがあって、自分でどこに入るのかを選べるし、無所属でもできる」とコメント。そして、青山氏に「政治的な派閥グループというのは、どこに入るかはどういう基準で皆さん選ばれるものなのか」と問いかけた。

これに青山氏は「1つは『この人が次の総理になりそうだから』とか、そういうこともあると思う。例えば、安倍（晋三）氏が総理候補のトップだった頃は、皆さん、『じゃあ次は安倍さんだから』とそこに集まってくるみたいなこともある。あとは自分が政治家になる経緯がある。この人に声をかけられてなった。あと、例えば地元で隣が石破（茂）氏の選挙区だった赤沢（亮正）氏はずっと石破氏の側近としていたのだが、そういう人間関係や地元の問題。例えば後援会が近いとか、そういったこともやはり影響してくると思う。あとは同じ経産省出身同士とか。そういったいろいろな繋がりの中で、だんだん色分けができてくる」と説明した。

MCの千原ジュニアが「じゃあ、例えば政治を志した時の思想や政策が相反するものでも、同じ派閥でということがあり得る？」と聞くと、青山氏は「それはいくらでもあり得る。もちろん政策が一致しているからというのもあるが、やっぱり人間関係上、どうしてもそこの派閥に入らざるを得ないと。当時の幹事長で、その人に自分は公認候補として引っ張ってもらったので、みたいなこともあるし。やっぱりその派閥に入る、入らないというのは、いろいろな経緯の中でしがらんでしまっていることもあるので、まさに人生の縮図のようなところもある」と応じた。

続けて「ただ、その人数がたくさんいるところが多数決で勝つので、総裁選となると、いっぱいそういう大きい派閥を抱えて、そしてそういう人たちの協力を受けた人が強いのは変わらないということになる」と語った。

これを聞いたジュニアは「そうやって聞いていると原西さん（FUJIWARA）、我々、芸能は自由ですね。（派閥は）まったくないです」とコメント。原西も「どこでも出れますからね」と同調した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）