ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１６日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演し、番組継続への危機感を明かした。

米男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」中継のため１０、１３日の放送がなかった「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」。安住アナは「朝の情報番組は継続性、習慣化が大事と言われている中で、けっこう私たちとしては厳しい状況に置かれているんですが、では放送がなかった時どの番組を見たかというデータを私が出してみました。ご覧ください」と「独自にリサーチしたデータを「オレ調べ」と手書きしたボードを見せて紹介。

普段は「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」を見ているという１００人の中で「マスターズ」を見たは１５人、「『ＴＨＥ ＴＩＭＥ，』がないんだったらテレビ自体見ないわと、もう抱きしめたい！そういう人たちは５（人）」。ＮＨＫは５人、Ｅテレは５。「そしてクリーンアップ登場です」とアナウンスし、テレビ朝日の「グッド！モーニング」（月〜金、前４時５５分）は１５人、フジテレビの「めざましテレビ」（月〜金、前５時２５分）は１０人、日本テレビの「ＺＩＰ！」（月〜金、前５時５０分）は３５人という結果だった。

安住アナは「一度出て行ったきりもう戻ってこないという人も何％かいるんですよね。悪いところは直しますから、戻ってきてちょうだい！」と視聴者に懇願すると、スタジオに笑い声が響いた。