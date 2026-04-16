〈「日中も性的なシーンが頭から離れない…」しっかり者の“29歳キャリアウーマン”がハマった「女性のポルノ依存症」の深刻な実態〉から続く

物心ついた時からスマホやタブレットが当たり前にある「デジタルネイティブ世代」の子どもたち。彼らは今、親世代が経験したことのないレベルでポルノコンテンツとの距離が近い生活を送っている。

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そうした距離の近さがきっかけとなる“危険”にはいったいどのようなものがあるのか。インターネットポルノ依存に詳しい牧師の石川有生氏の『脳が壊れるインターネットポルノ依存症』（すばる舎）の一部を抜粋して紹介する。

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デジタルネイティブの子どもたちをポルノから守るために

ここからは番外編として、主に10代のお子さんを持つ、親世代に向けた内容となります。

なぜ特別に、保護者に向けてメッセージを届ける必要があるのか？

まずはその疑問に答えましょう。

ポルノコンテンツは2010年代を皮切りに、デジタル環境の発展とともに高度に進化してきました。

つまり、ポルノ依存症で悩む現役世代（30代〜40代）は、青少年期の初めから最新のポルノコンテンツに触れてきたわけではありません。その影響下にあったのはせいぜいここ10年かそこらです。

ところが、今の子どもたちは、まさに「デジタルネイティブ（幼少期からインターネットやスマホが日常にある世代）」。パソコンにスマホにゲーム、タブレット……あらゆるデジタルデバイスに囲まれて育っています。

もちろん便利な側面もありますが、当然、さまざまなリスクにもさらされています。

特に、成長途中の子どもが刺激の強いポルノ動画を目にすることが、心や考え方に良い影響があるとは考えられません。



写真はイメージ ©︎AFLO

スマートフォンやタブレットなどのデジタルデバイスはどんどん進化していますが、一方で、親世代のインターネットに関する知識や理解は十分ではないのが現状です。

そのため、今、自分の子どもがどんなコンテンツを見ているのか、そこにどのような危険が潜んでいるのかにすら気づいていないことも珍しくないのです。

逆に、親が正しい知識を身につけていれば、子どもを過激なポルノから守ることができます。

ポルノが子どもの心に与える影響や、デジタルデバイスを健全に使う方法について理解を深めることが、子どもたちの健やかな未来を守ることになるのです。

どこまで影響があるかすらわかっていない

とはいえ、日本では、子どもとポルノの関係について詳しいデータがまだ少ないので、ここからはアメリカの研究結果などをヒントにしていきます。

文化の違いはあるものの、子どもたちへの影響や問題は共通している部分も多く、参考になる情報がたくさんあります。

まず子どもたちとポルノコンテンツの接点についてです。

最近の調査によると、子どもたちのインターネット利用時間は増え続けており、比例して性的なコンテンツに触れる機会も増加しています。

中には、週に10時間以上も視聴しているケースがあることがわかっています。

筆者は、子どもが性的な情報に触れること自体が「悪」と断ずるつもりはありません。

大人が厳しく制限したところで、遅いか早いかの違いだけでしょう。

ただ、デジタルデバイスを通じたポルノコンテンツ、特にポルノ動画への接触は、単なる「モラルの問題」ではなく、子どもの脳の発達に大きな影響を与える可能性がある、深刻な「健康問題」と捉えるべきでしょう。

人間の脳には「報酬系」という、快楽を感じる仕組みがあることにはすでに触れましたが、ポルノはこの報酬系を強く刺激し、特に成長途中の子どもの脳では、その影響がより大きくなることがわかっています。

その結果、普段の生活で小さな喜びを感じにくくなったり、自分の気持ちをコントロールしにくくなったりする可能性があるのです。

さらに、現実とはかけ離れた内容の映像を見続けることで、歪んだ考え方が身についてしまうかもしれません。これは、大人になってからの人間関係の形成の妨げになる恐れがあります。

あらゆるものがネットにつながる時代

まず、見落としがちなのが、子どもたちがアクセスする「入口」の多さです。

親世代の中には、「インターネットはパソコンやスマートフォンで利用するものだ」という固定観念を持っている方も少なくありません。しかし現実には、テレビやゲーム機にもインターネットブラウザが搭載されており、アプリケーションを通じてインターネットを利用することが可能になっています。

特に、ゲーム機のインターネット機能は注意が必要です。

スマホやタブレットには制限をかけていても、ゲーム機やオンライン授業用のノートパソコンなどの管理は忘れている家庭が多いのです。

「うちの子に限って、そんなことはない！」と思われた方も多いことでしょう。

しかし、ある調査では、保護者の半数以上が「子どもがオンラインでどんなことをしているのか把握できていない」という結果が出ています。

これは、一人の人間がスマホだけでなく、ゲーム機やパソコンなど多くのデジタルデバイスを使いこなす時代だからこそ、管理が難しくなっていることを意味します。

では、どうすれば良いのでしょうか？

まず、技術的な対策として、すべてのデジタルデバイスに「ペアレンタルコントロール（保護者が子どもの機器の機能を管理・制限する）」を設定したうえで、大人のポルノ依存症対策でも使った「フィルタリングソフト」を入れておきましょう。

しかし、それだけでは不十分です。

もっと大切なのは、子どもとの会話です。

頭ごなしに、ただただ「ダメ」と言うのではなく、子どもの気持ちを聞き、一緒にルールを決めることが重要です。また、家族と一緒に過ごす時間を増やし、スポーツなど、デジタルデバイスに頼らない共通の楽しみを持っておくことも忘れてはいけません。

（石川 有生／Webオリジナル（外部転載））