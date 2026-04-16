ハーゲンダッツの定番商品”グリーンティー”がクリスピーサンドになって新登場♪

2026年4月7日(火)より、ハーゲンダッツ クリスピーサンド”ザ・グリーンティー”が定番商品となって新発売されました!発売25周年を迎えるクリスピーサンド。ミニカップの定番商品”グリーンティー”がサクサク食感のクリスピーサンドになって登場。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪

クリスピーサンド発売25周年

価格:各373円(税込)

今年で発売25周年を迎えるクリスピーサンド。”片手で気軽にパリパリ食感が楽しめるアイスクリームがあったら楽しい”という思いから2001年に日本で誕生しました。

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今回の新作クリスピーサンドは…

ミニカップの定番商品である”グリーンティー”の味わいをクリスピーサンドでも楽しめるような新商品になっています。

抹茶の苦みと相性が良いホワイトチョコレートを組み合わせたクリスピーサンドは抹茶ウエハースを使用していて、茶葉の選定や配合バランス、焼き加減にまでこだわって作られています。

定番商品のグリーンティーのアイスクリームをそのまま使っているのではなく、クリスピーサンドに合うようにアイスクリームの原材料などを配合されています!

ウエハースをかじった瞬間に、抹茶の香りと優しい苦みがふわっと広がります。クリスピーサンドならではのサクサク食感で香ばしい風味も楽しめます♪

ホワイトチョコレートコーティングはパリッとした食感となめらかな口当たりで、まろやかな甘みが広がります。

国産の抹茶を使用したアイスクリームは、濃厚な抹茶の風味に苦み・渋みが感じられます。甘さ控えめで上品な抹茶アイスクリームはクリームの味わいもあり、甘みのあるホワイトチョコレートと甘さのバランスが絶妙です!

【アイスマニア】ちゃんれいの評価



ザ・グリーンティー

味:★★★★★

見た目:★★★★★

コスパ:★★★★☆

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★★★

上質な抹茶の風味が存分に楽しめるハーゲンダッツの新作。ホワイトチョコレートと相性が良く、風味が豊かな抹茶が味わえるのでぜひ試してみてください♪

▼原材料

ホワイトチョコレートコーチング（国内製造）、クリーム、脱脂濃縮乳、砂糖、まっ茶ウエハース、ミルクコーチング（植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖）、卵黄、まっ茶／植物レシチン、安定剤（ペクチン）、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 110ml

エネルギー:242kcal

たんぱく質:2.6g

脂質:17.3g

炭水化物:19.1g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。