プロ野球パ・リーグは15日、各地で3試合が行われました。

2位の楽天はソフトバンクと対戦。初回に黒川史陽選手のタイムリー2塁打で先制すると、同点に追いつかれた直後の5回表には、辰己涼介選手のタイムリーで勝ち越しに成功します。しかし7回に再び追いつかれる一進一退の攻防の中、楽天打線も奮起。8回には村林一輝選手に値千金の勝ち越しソロが飛び出し、これが決勝点となりました。楽天は首位のソフトバンクに連勝し、ゲーム差を「0.5」に縮めています。

最下位に沈むロッテは初回に2点を先制する好スタートをきります。そして先発の毛利海大投手が3回に日本ハム打線につかまり5点を奪われ、逆転されるものの、打線はその裏の攻撃で西川史礁選手が3ランで同点。さらに4回にも藤原恭大選手と西川選手のタイムリーで計3点を加えて勝ち越しました。試合は8回に降雨のため一時中断となりますが、再開後もロッテはリードを守り切り勝利。2番手で登板した八木彬投手がプロ初勝利をつかみました。一方、日本ハムはこの試合3本のホームランを放ちましたが、乱打戦を落とし、4位に転落しました。

3位オリックスは5位西武と対戦。打線は初回、1アウト1塁3塁のチャンスをつくると、シーモア選手のダブルプレーの間に先制。5回には、この日1軍登録されたばかりの来田涼斗選手がタイムリースリーベースヒットで1点追加しリードを広げます。オリックスは6回にも西川龍馬選手の2塁打で1点を挙げると、そのままリードを守り勝利。単独3位に浮上となりました。西武は7回に佐藤太陽選手がプロ初ホームランとなるソロを放ちますが、反撃及ばずオリックス相手に連敗となりました。

＜15日のパ・リーグ結果＞

◆楽天 3-2 ソフトバンク

勝利【楽天】宋家豪(2勝)

敗戦【ソフトバンク】尾形崇斗(1敗）

セーブ【楽天】藤平尚真(5S)

本塁打【楽天】村林一輝2号

◆ロッテ 9-7 日本ハム

勝利【ロッテ】八木彬(1勝)

敗戦【日本ハム】加藤貴之 (2勝1敗)

セーブ【ロッテ】鈴木昭汰(1勝1S)

本塁打【ロッテ】西川史礁1号【日本ハム】奈良間大己2号、万波中正6号、レイエス3号

◆オリックス 3-1 西武勝利【オリックス】エスピノーザ (3勝)敗戦【西武】郄橋光成 (1勝2敗)セーブ【オリックス】椋木蓮(1S)本塁打【西武】佐藤太陽1号