青山テルマ、うまくいかない恋愛に悩み“5000円”で購入 心も脳も「ぐちゃぐちゃというか…」
歌手の青山テルマ（38）が、14日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。“沼る恋愛”についてエピソードを明かした。
【写真】「激カワ」超ミニスカCA風コーデを披露した青山テルマ
視聴者からの“DEEPな”お悩みとして、「親密だが付き合ってくれない男性との関わり方」について相談が寄せられた。
さまざまな意見が飛び交うなか、「手に入らない恋愛って沼るんですよね」と青山が発言。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から経験を聞かれ「沼る！沼る！」と明かした。
続けて“沼る恋愛”を振り返り「自分の心も脳も、ちょっとやっぱ…ぐちゃぐちゃというか」と吐露。「『捕まえられない男性を捕まえる方法』みたいなnoteとかを5000円で買っちゃったり」と告白した。
さらに「いろんな恋愛を経験してきたんだけど、やっぱ大切にしたい人は大切にする。楽しい駆け引きだったらいいんだけど、苦しい駆け引きになったら違うかなって」と自身の考えを話した。
【写真】「激カワ」超ミニスカCA風コーデを披露した青山テルマ
視聴者からの“DEEPな”お悩みとして、「親密だが付き合ってくれない男性との関わり方」について相談が寄せられた。
さまざまな意見が飛び交うなか、「手に入らない恋愛って沼るんですよね」と青山が発言。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から経験を聞かれ「沼る！沼る！」と明かした。
さらに「いろんな恋愛を経験してきたんだけど、やっぱ大切にしたい人は大切にする。楽しい駆け引きだったらいいんだけど、苦しい駆け引きになったら違うかなって」と自身の考えを話した。