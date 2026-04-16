鈴木京香、本日スタート『未解決の女』にスペシャルメッセージ！「6年ぶりに帰ってきました」

この春、新バディの誕生とともに6年ぶりに再始動する『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。

警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査していく。

【映像】『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』予告

本日4月16日（木）、ついに放送される初回拡大スペシャル。記念すべきSeason３開幕を目前に、主演の鈴木からスペシャルメッセージが到着した。

◆6係が再び活躍！

親友の命を奪った3年前の未解決事件を独自に追う日名子が、物騒極まりない写真を6係へ持ち込んだのを機に、思わぬ展開を見せる第1話――。

その写真とは、3年前にフリマアプリに出品された未解決事件の犯人のものかもしれない中古カメラのフィルムを現像したもの。

あろうことか、そこには「目を塞グ」「口を塞イで しン臓を 止めル」など、不気味な文言が並ぶ脅迫文が写っていたのだ。

しかもその矢先、脅迫文と酷似した手口の連続猟奇殺人事件が発生。理沙ら6係はすぐさま日名子とともに動き出すが、捜査は難航を極め…。

謎が謎を呼ぶ時を越えた不穏な事件。はたして、6係がたどり着く驚愕の真相とは？

とんでもない謎と衝撃が次々と押し寄せる初回拡大スペシャル。

出来上がった本編を一足先に見た鈴木は、「新たな事件では謎がより一層深くなり、お話もますます興味深くなっているんです。『文字をキッカケにした新しい物語が広がってきた！』とワクワクすると同時に、『6係が帰ってきた！』と喜びを感じました」と笑顔。

「以前から見てくださっていた皆さんの期待を裏切らない、すごく面白い刑事ドラマになっていますし、まだご覧になったことのない方や、目の肥えたミステリーファンにもぜひ楽しみにしていただきたいです」と自信をにじませた。

◆新キャストとの共演にも手応え十分！

『未解決の女』の魅力について、鈴木は「事件自体は悲しいことが多いけれど、その一方で個性豊かなキャラクターたちによる“ユーモラスなシーン”も多い。脚本の大森美香さんが紡がれるセリフもすごくリアリティーがあり、身近に感じられるのが、従来の刑事ドラマとは違う点だと感じています」と力説。

また、Season３では黒島や宮世ら、年の離れた新キャストが加わったことで、新たな刺激も受けているそう。

「撮影の合間にフレッシュな新キャストの皆さんの意見を聞いたり、彼らが実際に演じている姿を見ることで、私も自然と“新しい気持ちになっている理沙”を演じることができています」と、最新作ならではの手応えも教えた。

視聴者に向けて「『未解決の女』が6年ぶりに帰ってきました。Season３は、各キャラクターの任務や役割も以前より明確化し、お仕事ドラマとしての面白さも感じられる物語になっています。刑事ドラマが好きな方、そしてバディものが好きな方はぜひご覧ください！」と呼びかけ、目を輝かせる鈴木。

2018年のシリーズ誕生から8年――さらに進化した『未解決の女』に注目だ。

◆ふみの『よくあるはなし』音源初解禁

そして初回放送では、ふみのが『未解決の女』のために自ら書き下ろした注目の主題歌音源を初解禁。

BMSG×ちゃんみなが手掛けたガールズグループオーディション『No No Girls』のファイナリストで、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとして、今年1月にソロデビューを果たしたふみの。

デビュー曲『favorite song』はBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で9位を記録した。

さらに3月には、初のふみの作詞・作曲による2nd シングル『ホットライン』をリリースし、瞬く間に話題に。新人としては異例の反響を見せている。

そんなふみのが今回、初めてドラマの主題歌を担当し、『未解決の女』のために最新曲『よくあるはなし』を自ら書き下ろした。“切ないけれど力強い、唯一無二のパワフルな楽曲”にも注目だ。

さらに、初回放送では最後の最後まで見逃せない超衝撃の展開が待ち受けていて…。

未解決事件と新たな連続猟奇殺人事件の行方は一体？ 誰もが想像できないラストから目が離せない。