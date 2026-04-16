【「今年注目のエースちゃん」3巻】 4月16日 発売 価格：880円

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竹書房は、マンガ「今年注目のエースちゃん」の3巻を4月16日に発売する。価格は880円。

本作はゔぇじたぶる氏が手掛ける女子バレー部青春マンガ。キラキラな高校生活を夢見る天然少女・那須川あおいが、「茄子美高校女子バレー部」に入部し活躍を繰り広げていく。

3巻では長期休暇で実家の島に帰省したあおいが、幼馴染みのハーフ少女・白鶴シロナと再会。絶対的なエースに成長したシロナに、3on3のビーチバレー対決を挑まれる。

なおメロンブックスやまんが王では、購入特典や有償特典付き限定版も販売されている。

【「今年注目のエースちゃん」3巻あらすじ】

キラキラな高校生活を夢見る天然少女・那須川あおいは、

廃部をかけた百合咲戦を制し、バレー部の存続と居場所を手に入れた。

長期休暇で実家の島に帰省したあおいは、幼馴染のハーフ少女・白鶴シロナと再会。

絶対的なエースに成長したシロナに3on3のビーチバレー対決を挑まれてしまい？

(C)ゔぇじたぶる・竹書房

