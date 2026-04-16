東京電力・柏崎刈羽原発6号機は16日から営業運転を始める予定です。花角知事は「安全対策が県民に浸透していない」としたうえで、国や東電の取り組みを「監視していく」としました。



柏崎刈羽原発6号機は福島第一原発の事故後、東京電力の原発としては初めて再稼働しました。



しかしトラブルが相次ぎ、営業運転は2度延期となっていましたが、16日、当初の予定からおよそ1か月半遅れで営業運転を始める予定です。





営業運転を控え、花角知事は東京電力に対し次のように述べました。花角知事「発電自体は、当然のことですが安全に運転していただきたい。安全対策をきちんと県民がまだ理解が足りないというか浸透していない」原発の活用を推進する政府は、新潟県に対して再稼働への「理解」を要請。知事は安全対策などを掲げた「7つの項目」を条件に再稼働を容認することを伝え、国は避難道路の整備に予算をつけています。花角知事「7つの項目についてきちんと実行していただく。それを監視していく」原子力規制委員会は東電に対し、福島第一原発事故を踏まえ、安全性への責任を強調しました。原子力規制委員会 山中伸介委員長「6号機を安全に動かすという責任と同時に福島第一原発の廃炉を貫徹させるという責任も同時に負うわけですので、東京電力には責任を持ってこれからも継続して業務を果たしていただきたい」6号機の営業運転は、16日夕方に予定されています。