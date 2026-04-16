日経225先物：16日夜間取引終値＝230円高、5万8590円
16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比230円高の5万8590円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8134.24円に対しては455.76円高。出来高は7341枚だった。
TOPIX先物期近は3800.5ポイントと前日比20ポイント高、TOPIX現物終値比30.17ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58590 +230 7341
日経225mini 58600 +245 125196
TOPIX先物 3800.5 +20 13141
JPX日経400先物 34365 +145 504
グロース指数先物 761 +4 606
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3800.5ポイントと前日比20ポイント高、TOPIX現物終値比30.17ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58590 +230 7341
日経225mini 58600 +245 125196
TOPIX先物 3800.5 +20 13141
JPX日経400先物 34365 +145 504
グロース指数先物 761 +4 606
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース