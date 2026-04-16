　16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比230円高の5万8590円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8134.24円に対しては455.76円高。出来高は7341枚だった。

　TOPIX先物期近は3800.5ポイントと前日比20ポイント高、TOPIX現物終値比30.17ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58590　　　　　+230　　　　7341
日経225mini 　　　　　　 58600　　　　　+245　　　125196
TOPIX先物 　　　　　　　3800.5　　　　　 +20　　　 13141
JPX日経400先物　　　　　 34365　　　　　+145　　　　 504
グロース指数先物　　　　　 761　　　　　　+4　　　　 606
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース